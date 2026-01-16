Fostul președinte al Coreei de Sud a fost condamnat la închisoare pentru încercarea de a instaura legea marțială

Fostul președinte al Coreei de Sud a fost găsit vinovat, vineri, de abuz de putere și falsificare de documente în legătură cu încercarea sa eșuată de a instaura legea marțială în 2024, potrivit BBC.

În acest sens, Yoon Suk Yeol a primit cinci ani de închisoare pentru obstrucționarea justiției și alte acuzații, notează Korea Times.

Acesta este primul verdict în cazul lui Yoon Suk Yeol în legătură cu procesele privind încercarea sa eșuată de a instaura legea marțială. Chiar dacă aceasta a fost anulată la scurt timp după, a creat haos și proteste ample în țară.

Hotărârea de vineri oferă indicii cu privire la modul în care ar putea decurge restul proceselor lui Yoon. Acuzațiile în cazul său variază de la abuz de putere la încălcări ale legii electorale.

Cea mai gravă acuzație este insurecția, iar în acest caz, procurorii au cerut pedeapsa cu moartea. Un verdict în acest sens este așteptat luna viitoare.

Fostul președinte al Coreei de Sud a negat toate aceste acuzații, argumentând că mandatul de arestare în sine era invalid și că legea nu îi impunea să consulte fiecare membru al cabinetului înainte de a exercita puterea de urgență.

La șase luni după încercarea lui Yoon de a instaura legea marțială, alegătorii l-au ales pe liderul opoziției Lee Jae Myung într-o victorie decisivă.