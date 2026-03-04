Pe 4 martie 2026, 3 zodii experimentează o fericire neașteptată

Sub influența Lunii în Balanță, echilibrul revine, iar tristețea acumulată începe să se dizolve.

Energia acestei zile arată clar că și suferința are o dată de expirare. Nu suntem obligați să rămânem blocați în emoții negative la nesfârșit. Pentru aceste trei zodii, apare luminița de la capătul tunelului.

♈ Berbec

Berbecule, ai avut motivele tale să fii trist, dar Luna în Balanță îți arată că este momentul să lași totul în urmă. Ai ajuns să te obișnuiești cu starea de melancolie, poate chiar dintr-un sentiment de vinovăție sau din așteptări prea mari impuse de tine însuți.

Universul îți transmite clar: nu este nevoie să rămâi blocat în trecut. Ai plătit „datoria” emoțională, iar acum e timpul să trăiești din nou cu entuziasm.

Permite-ți să fii fericit fără explicații.

♋ Rac

Pentru tine, Racule, realizarea vine din interior. Îți dai seama că o mare parte din nefericirea ta pornea din felul în care îți vorbeai singur. Autocritica excesivă ți-a afectat starea de spirit mai mult decât orice factor extern.

Ziua de 4 martie aduce conștientizare și schimbare de atitudine. Odată ce oprești dialogul interior negativ, stima de sine crește rapid.

Fericirea revine atunci când alegi să fii mai blând cu tine.

♑ Capricorn

Capricornule, chiar și tu știi când tristețea nu mai este justificată. Ai dus povara suficient timp și începi să te întrebi de ce continui să o porți.

Această zi marchează un punct de cotitură: alegi să te ierți și să lași iubirea – în special iubirea de sine – să revină în viața ta.

Te simți din nou mândru, echilibrat și conectat la propria forță interioară. Revii la versiunea ta autentică, iar asta îți aduce o bucurie profundă.