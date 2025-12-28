Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol ar putea fi condamnat la 10 ani de închisoare

Solicitarea a fost formulată de echipa condusă de procurorul special Cho Eun-suk, în cadrul ședinței finale de vineri a procesului desfășurat la Tribunalul Central din Seul.

Fostul șef de stat este acuzat că ar fi împiedicat anchetatorii să îl rețină în luna ianuarie, că ar fi încălcat drepturile a nouă membri ai Cabinetului care nu au fost convocați la o reuniune privind planul de instituire a legii marțiale și pentru că ar fi ar fi redactat, apoi distrus, o versiune revizuită a decretului de impunere a legii marțiale după ce acesta ar fi fost suspendat.

Yoon este judecat și în alte trei procese. Cea mai gravă acuzație care i se aduce este că acesta ar fi condus o insurecție.

Procesul privind obstrucționarea justiției este primul care urmează să se încheie. Instanța a indicat anterior că verdictul ar putea fi pronunțat pe 16 ianuarie, iar în procesul privind acuzațiile de insurecție, Yoon ar putea să își afle verdictul în luna februarie.