Fostul primar al New York-ului, Rudy Giuliani, internat după un accident în New Hampshire

Duminică, șeful echipei de securitate al fostului oficial american, Michael Ragusa a anunțat că incidentul s-a produs după ce Giuliani a intervenit pentru a ajuta o femeie victimă a violenței domestice. Giuliani a contactat poliția și a rămas la fața locului până la sosirea autorităților. Ulterior, în timp ce se deplasa pe autostradă, mașina în care se afla a fost lovită violent din spate.

Giuliani a fost transportat la spital, unde medicii i-au diagnosticat o fractură la nivelul coloanei toracice, tăieturi, vânătăi, precum și leziuni la brațul stâng și la piciorul inferior.

Ragusa a stabilit că atacul nu a fost țintit și a făcut apel la „abținere de la răspândirea teoriilor conspirației nefondate”. Acesta a mai adăugat că fostul primar are „o dispoziție bună și o recuperare extraordinară”.

Rudy Giuliani a fost primar al New York-ului între 1994 și 2001. După mandat a fost avocatul lui Donald Trump, exclus din baroul din Washington D.C. și New York după ce a făcut declarații false privind alegerile prezidențiale din 2020.

(sursa: Mediafax)