Franța amână creșterea vârstei de pensionare

Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu amână creșterea vârstei de pensionare, ca o concesie făcută socialiștilor și Partidului de Stânga, relatează welt.

Cu această decizie, Lecornu mai face un pas către Opoziție, în criza politică din țara sa.

După cum a anunțat în declarația sa guvernamentală, premierul francez va amâna creșterea vârstei de pensionare la 64 de ani până în ianuarie 2028

Anunțul crește șansele prim-ministrului de a supraviețui unui vot de neîncredere, care va fi votat în parlament joi.

„Această suspendare are scopul de a crea încrederea necesară pentru a dezvolta noi soluții”, a declarat Lecornu membrilor Adunării Naționale de la Paris.

Partidul de Stânga și Dreapta națională din Franța depuseseră deja două moțiuni de neîncredere înainte de declarația guvernului, anunțându-și intenția de a dărâma guvernul cu orice preț.

Partidul de Dreapta Reuniunea Națională, al lui Marine Le Pen, declarase, de asemenea, că va vota și el pentru moțiunea Partidului de Stânga.

Citește pe Antena3.ro Momentul în care o mamă e lovită mortal a fost filmat de camera de bord a mașinii. Șoferul accelerează înainte de trecerea de pietoni

Între timp , socialiștii și-au condiționat toleranța față de noul guvern de anunțul lui Lecornu privind suspendarea controversatei reforme a pensiilor în declarația sa guvernamentală. Socialiștii au anunțat acest lucru într-un comunicat cu 40 de minute înainte de începerea discursului lui Lecornu.

Reforma pensiilor, care a fost adoptată de parlament în primăvara anului 2023 fără vot, a dus la luni de proteste în masă în Franța. Planul cheie al celui de-al doilea mandat al lui Macron a fost justificat de o lacună în sistemul de pensii. Reforma pensiilor avea ca scop creșterea vârstei de pensionare de la 62 la 64 de ani.

Lecornu a cerut acum o nouă dezbatere privind reforma sistemului de pensii.

(sursa: Mediafax)