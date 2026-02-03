Percheziții la birourile X din Paris: procurorii investighează algoritmul și deepfake-urile AI

Franța lovește în X-ul lui Elon Musk: percheziții la birourile din Paris și anchete penale grave privind algoritmul și AI-ul Grok

Autoritățile franceze au descins la sediile X (fostul Twitter) din Paris, într-o anchetă amplă care îl vizează pe Elon Musk și conducerea platformei. Procurorii investighează suspiciuni extrem de grave, de la extragerea ilegală de date până la complicitate la deținerea și distribuirea de pornografie infantilă, inclusiv prin intermediul controversatului chatbot AI, Grok.

Birourile X din Franța au fost percheziționate de unitatea de combatere a criminalității cibernetice a Parchetului din Paris, în cadrul unei investigații penale deschise la începutul anului 2025. Ancheta a pornit de la modul în care algoritmul platformei recomanda conținut și a fost ulterior extinsă pentru a include activitatea chatbotului de inteligență artificială Grok, dezvoltat de compania xAI, deținută de Elon Musk.

Potrivit procurorilor, Elon Musk și fosta directoare generală a X, Linda Yaccarino, au fost convocați să se prezinte la audieri programate în luna aprilie. Platforma nu a oferit până în prezent un răspuns oficial, însă anterior a calificat investigația drept un „atac la libertatea de exprimare”.

Suspiciuni extrem de grave: pornografie infantilă, deepfake-uri sexuale și fraudă informatică

Parchetul francez a precizat că ancheta vizează posibile infracțiuni comise în mai multe domenii sensibile. Printre acestea se numără complicitatea la deținerea sau distribuirea organizată de materiale pornografice cu minori, încălcarea dreptului la imagine prin crearea și răspândirea de deepfake-uri sexuale, precum și extragerea frauduloasă de date de către grupuri organizate, potrivit BBC.

În iulie 2025, X a reacționat public la extinderea anchetei, acuzând autoritățile franceze de motivații politice și negând orice manipulare a algoritmului. Cu toate acestea, procurorii spun că există suficiente indicii pentru a continua investigația penală.

Într-un gest simbolic, Parchetul din Paris a anunțat că părăsește platforma X și că va comunica de acum înainte prin LinkedIn și Instagram.

Investigații și în Marea Britanie privind deepfake-uri generate de Grok

Separat, autoritățile din Marea Britanie au anunțat progrese în investigațiile privind imaginile deepfake cu caracter sexual generate de Grok și distribuite pe X. Fotografiile, realizate adesea pe baza imaginilor reale ale unor femei, fără consimțământul acestora, au stârnit reacții dure din partea victimelor, activiștilor pentru siguranța online și politicienilor.

După presiuni publice și anchete inițiate de Ofcom, X a intervenit pentru a limita această practică. Marți, Ofcom a transmis că tratează cazul „cu maximă urgență”, dar a admis că nu are suficiente competențe legale pentru a investiga direct chatboturile AI.

În schimb, Biroul Comisarului pentru Informații (ICO) a lansat propria anchetă, în colaborare cu Ofcom, concentrată pe modul în care datele personale au fost procesate de Grok.

„Rapoartele despre Grok ridică întrebări extrem de grave legate de folosirea datelor personale pentru a genera imagini intime sau sexualizate fără știrea și consimțământul persoanelor vizate”, a declarat William Malcolm, director executiv al ICO.

Bruxelles-ul intră în joc, iar criticile se întețesc

La finalul lunii ianuarie, Comisia Europeană a anunțat, la rândul său, o investigație asupra companiei-mamă xAI, pe fondul îngrijorărilor legate de imaginile generate de Grok. Un purtător de cuvânt al Comisiei a confirmat că instituția este în contact cu autoritățile franceze în legătură cu perchezițiile de la Paris.

Între timp, Pavel Durov, fondatorul aplicației Telegram, a criticat dur Franța, acuzând-o că ar fi „singura țară din lume care persecută penal toate rețelele sociale ce oferă un minim de libertate utilizatorilor”.

„Să nu vă faceți iluzii: aceasta nu este o țară liberă”, a scris Durov într-o postare pe X.

Durov fusese arestat în Franța în august 2024, fiind acuzat de lipsă de moderare pe Telegram. Ulterior, platforma a acceptat să colaboreze mai strâns cu autoritățile și să furnizeze datele utilizatorilor în baza solicitărilor legale.