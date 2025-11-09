Franța anchetează Shein și Temu după scandalul păpușilor cu tentă sexuală

x close
de Redacția Jurnalul    |    09 Noi 2025   •   19:00
Sursa foto: Hepta

Retailerii online Shein, Temu, AliExpress și Wish sunt anchetați în Franța în legătură cu infracțiunea de a permite minorilor să acceseze conținut pornografic pe platformele lor, a declarat procurorul din Paris.

Autoritatea de supraveghere a consumatorilor din țară a sesizat procuratura, după ce și-a exprimat îngrijorarea cu privire la vânzarea de păpuși sexuale cu aspect infantil pe platforma Shein.

Procuratura din Paris a declarat pentru BBC că platformele sunt anchetate pentru „mesaje violente, pornografice sau nedemne” care pot fi accesate de minori.

AliExpress a declarat pentru BBC că tratează problema cu foarte mare seriozitate.

Shein și AliExpress sunt, de asemenea, anchetate pentru diseminarea de conținut cu caracter pornografic legat de copii, a declarat procuratura.

Cazurile au fost trimise la Office des Mineurs din Paris, a adăugat parchetul. Biroul este o ramură a poliției franceze care supraveghează protecția minorilor.

AliExpress a declarat că listările în cauză au încălcat politicile sale și au fost eliminate imediat ce a luat cunoștință de ele.

„Vânzătorii care încalcă sau încearcă să eludeze aceste cerințe vor fi sancționați în conformitate cu regulile noastre”, a declarat AliExpress într-un comunicat.

Luni, Shein a declarat că a interzis vânzarea tuturor păpușilor sexuale pe platforma sa la nivel mondial. Retailerul cu sediul în Singapore a mai declarat că va bloca definitiv toate conturile vânzătorilor implicați în vânzarea ilegală a păpușilor cu aspect infantil și va institui controale mai stricte pe platforma sa.

Autoritatea franceză de protecție a consumatorilor, Direcția Generală pentru Concurență, Protecția Consumatorilor și Controlul Fraudelor, a declarat că descrierea și clasificarea păpușilor sexuale nu lăsau „niciun dubiu cu privire la natura pornografică a produselor”.

Controlul asupra Shein vine în contextul în care compania, fondată în China, se pregătește pentru deschiderea miercuri a primului său magazin fizic permanent în Franța.

Protestatarii s-au adunat în fața magazinului din Paris unde Shein urmează să deschidă magazinul.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: franta anchetare shein temu
