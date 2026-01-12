Grevă națională în Franța pe 13 ianuarie. Circulația trenurilor, perturbată pe toate liniile SNCF

Ministerul Afacerilor Externe informează românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța că pe 13 ianuarie 2026 este prevăzută o grevă națională a conductorilor și controlorilor feroviari.

Sunt așteptate perturbări ale circulației trenurilor pe toate liniile operate de SNCF Călători. Sunt afectate TGV, Ouigo, iNOUI, TGV Europe și Intercités.

MAE recomandă cetățenilor români să urmărească informații actualizate pe paginile www.sncf.com/fr și www.sncf-connect.com/aide/informations-situation-perturbee.

Cetățenii pot cere asistență consulară la numerele Consulatului General al României la Paris: +33147052966 și +33147052755.

Pentru situații dificile cu caracter de urgență, sunt disponibile telefoanele de permanență:

Consulatul General Paris: +33680713729

Consulatul General Marsilia: +33610027164

Consulatul General Lyon: +33643627736

Consulatul General Strasbourg: +33627050022

MAE recomandă consultarea paginilor paris.mae.ro, cgparis.mae.ro, lyon.mae.ro, marsilia.mae.ro, strasbourg.mae.ro și www.mae.ro.

(sursa: Mediafax)