Franța introduce masa de un euro la cantinele universitare pentru toți studenții

Cantinele universitare din Franța au trecut luni la un nou regim de prețuri: o masă cu trei feluri – aperitiv, fel principal și desert – costă acum un euro pentru orice student, indiferent de situația financiară, relatează Euractiv marți.

Până acum, tariful redus era rezervat exclusiv studenților cu venituri mici sau beneficiarilor de ajutoare sociale, restul plătind 3,30 euro.

Măsura, obținută în urma presiunilor exercitate de sindicatele studențești, vine pe fondul unor cifre îngrijorătoare privind securitatea alimentară în rândul tinerilor din universitățile franceze.

Un sondaj realizat în ianuarie de o organizație sindicală studențească a relevat că 48% dintre studenți s-au confruntat cu lipsa hranei din cauza problemelor financiare, iar 23% se află în această situație în mod repetat, de mai multe ori pe lună.

Cererea pentru schema de masă la un euro era deja în creștere înainte de extindere.

Potrivit Crous, operatorul național al restaurantelor universitare, aproximativ 667.000 de studenți au beneficiat de tariful redus în 2024 – cu 5,3% mai mult față de anul precedent – iar numărul total de mese servite, la ambele prețuri, a depășit 46,7 milioane.

„Este o mică revoluție internă”, a spus Philippe Batiste, ministrul Învățământului Superior din Franța.

Ministrul Batiste, care a promis 120 de milioane de euro în 2027 pentru susținerea programului, s-a angajat totodată să monitorizeze atent implementarea, pentru a preveni suprasolicitarea personalului din cantine și o eventuală deteriorare a calității alimentelor – o preocupare firească în contextul unei cereri care urmează să crească semnificativ.

Inițiativa franceză vine într-un moment în care criza costului vieții afectează tot mai puternic studenții europeni și ar putea deveni un model de referință pentru alte state membre ale Uniunii Europene care se confruntă cu probleme similare de precaritate alimentară în rândul tineretului universitar.

(sursa: Mediafax)