x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Vremea Două zile de vreme caldă și cer senin în București

Două zile de vreme caldă și cer senin în București

de Redacția Jurnalul    |    26 Mai 2026   •   11:06
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Două zile de vreme caldă și cer senin în București
Vreme caldă în București

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți prognoza specială pentru București, potrivit căreia urmează două zile cu temperaturi ridicate, cer senin și vânt care va sufla slab.

Marți, de la ora 10:00 până la 21:00, maximele vor atinge 29-30 de grade, valori comparabile cu cele înregistrate în ziua precedentă, cerul va fi senin și vântul va sufla slab și moderat.

Miercuri, în intervalul 09:00-23:00, temperaturile maxim vor ajunge la 31 de grade Celsius, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

„În intervalul 26 mai, ora 12 - 27 mai, ora 23, pentru municipiul București NU vor fi în vigoare mesaje de atenționare/avertizare meteorologică”, mai transmite ANM.

 

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: vreme calda cer senin bucuresti
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri