Franța recunoaște oficial Statul Palestina: A venit timpul păcii

Președintele Emmanuel Macron a declarat că Franța recunoaște oficial Statul Palestina. „Aceasta este responsabilitatea noastră: să păstrăm șansa unei soluții cu două state”, a spus liderul francez, subliniind că acest pas reprezintă „un drum către pace”.

Macron a precizat că decizia vine în contextul tensiunilor crescute din Orientul Mijlociu și al blocajului din procesul de pace israeliano-palestinian.

„Astăzi, aici, în această cameră, trebuie să deschidem calea pentru pace”, a afirmat el, adăugând că Franța va continua să sprijine eforturile diplomatice internaționale pentru a asigura conviețuirea pașnică a celor două state.

Recunoașterea oficială a Palestinei de către Franța este un gest simbolic puternic pe scena internațională, menită să încurajeze reluarea negocierilor și să transmită un mesaj de sprijin pentru drepturile poporului palestinian.

Macron: A venit timpul păcii și eliberării ostaticilor din Gaza

Președintele francez Emmanuel Macron a cerut, la o conferință ONU co-prezidată alături de Arabia Saudită, eliberarea celor 48 de ostatici și încetarea violențelor din Gaza, afirmând că „timpul păcii a sosit”.

„A venit timpul. Timpul să eliberăm cei 48 de ostatici, să oprim masacrele din Gaza. Timpul păcii a sosit, pentru că suntem la un pas de a-l pierde”, a declarat luni Emmanuel Macron, de la tribuna Națiunilor Unite, unde a co-prezidat conferința alături de Regatul Arabiei Saudite.

Macron a amintit de „promisiunea neîmplinită a unui stat arab” și de drumul lung „al speranței și al disperării”, subliniind că întreaga comunitate internațională poartă o responsabilitate colectivă pentru eșecul aducerii unei păci durabile.

El a menționat atacul terorist al Hamas din 7 octombrie 2023 ca un moment care a confirmat această realitate.

Președintele francez a cerut eforturi urgente din partea liderilor mondiali pentru a pune capăt conflictului și a readuce procesul de pace în Orientul Mijlociu pe o traiectorie credibilă.

(sursa: Mediafax)