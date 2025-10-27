Franța: Zece persoane au fost trimise în judecată pentru hărțuire online împotriva Primei Doamne

Procesul care urmează să fie deschis luni a vizează o campanie de hărțuire cibernetică în care au fost propagate, pe rețelele sociale, afirmații false conform cărora Brigitte Macron ar fi fost „născută bărbat”.

Aceste teorii au fost amplificate de cercuri conspiraționiste și de extremă dreapta atât din Franța, cât și din Statele Unite

Potrivit procurorilor, inculpații ar fi postat comentarii injurioase și sexualizate la adresa primei doamne, și ar fi comparat diferența de vârstă dintre cei doi, drept pedofilie.

Cazul vizează zece persoane, opt bărbați și două femei, cu vârste cuprinse între 41 și 60 de ani. Printre inculpați se află Aurelien Poirson-Atlan, cunoscut online sub pseudonimul „Zoe Sagan”, asociat adesea cu cercuri conspiraționiste, și Delphine J., deja vizată de o plângere pentru calomnie din partea lui Brigitte Macron în 2022.

În paralel, cuplul prezidențial francez a inițiat, în iulie 2025, un proces de defăimare în Statele Unite împotriva activistei conservatoare Candace Owens, care a difuzat o serie de podcasturi intitulate „Devenind Brigitte”, reluând aceleași teorii.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)