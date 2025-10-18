Fratele Regelui Charles, controversatul prinț Andrew al Marii Britanii, renunță la titlul de duce

Reputația lui Andrew, fratele mai mic al regelui Charles și al doilea fiu al reginei Elizabeth, a avut de suferit în ultimii ani, în special din cauza legăturilor sale cu Epstein.

Dar au existat și dezvăluiri potrivit cărora unul dintre asociații săi apropiați era considerat de guvern un spion chinez, scrie Reuters.

Într-o declarație, Andrew a spus că „acuzațiile continue la adresa mea” distrag atenția de la munca fratelui său mai mare, regele Charles, și de la activitatea mai largă a familiei regale britanice.

„Prin urmare, nu voi mai folosi titlul sau onorurile care mi-au fost conferite. Așa cum am spus anterior, neg cu tărie acuzațiile aduse împotriva mea”, a declarat Andrew.

Andrew, în vârstă de 65 de ani, al optulea în linia de succesiune la tron, a fost cândva considerat un ofițer naval elegant și a servit în armată în timpul războiului din Insulele Falkland cu Argentina, la începutul anilor 1980.

Dar și-a câștigat reputația de prinț playboy și, în 2022, a fost deposedat de majoritatea titlurilor sale și îndepărtat de îndatoririle regale din cauza legăturilor sale cu Epstein.

În acel an, el a ajuns la o înțelegere în procesul intentat de Virginia Giuffre, care a murit în aprilie, care îl acuza că a abuzat sexual de ea când era adolescentă. Andrew a negat întotdeauna acuzațiile ei, care au revenit în prim-plan săptămâna trecută odată cu lansarea memoriilor ei.

(sursa: Mediafax)