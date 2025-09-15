Frontul din Ucraina - fără internet, în urma unei pene globale a rețelei Starlink

Robert Brovdi, comandantul operațiunilor cu drone a informat, luni: „Starlink este din nou nefuncțional pe toată linia frontului”. La scurt timp după anunțul inițial, Brovdi a comunicat că rețeaua începe să funcționeze treptat.

Un episod asemănător a s-a petrecut la finalul lunii iulie a anului curent.

De la începutul invaziei ruse din 2022, Ucraina a primit peste 50.000 de terminale Starlink, dintre care aproape 30.000 au fost oferite de Polonia, rețeaua devenind esențială, atât pentru operațiunile militare, cât și pentru infrastructura civilă, precum spitale și școli.

Anterior, agenția de presă Reuters a informat că în timpul operațiunilor contraofensive din Herson din iulie 2022, Elon Musk, propietarul Starlink a dispus dezactivarea temporară a sateliților deasupra regiunii.

(sursa: Mediafax)