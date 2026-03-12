Fanii Holograf, în doliu: A murit Iulian "Mugurel" Vrabete, basistul trupei

UPDATE:

„Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă. Iulian Vrabete a plecat dintre noi, după o luptă cu o boală incurabilă. A fost parte din familia Holograf timp de peste 40 de ani. Am scris împreună o mare parte din povestea trupei și am trăit împreună și bucurii, și tristeți. Ne doare enorm lipsa lui.

Mugurel nu a fost doar prietenul nostru, fratele mai mare, basistul trupei sau un muzician pasionat și talentat. Pentru noi a fost un punct de echilibru, omul care ne aduna și ne așeza când lucrurile se complicau.

Gândurile noastre sunt acum alături de familia lui. Drum lin, Mugurel”.

Știre inițială:

Artistul a fost unul dintre instrumentiștii care au contribuit la sunetul și identitatea formației timp de mai multe decenii.

Apropiați și membri ai familiei muzicianului au făcut joi tristul anunț pe rețele de socializare. Iulian Vrabete a fost cunoscut ca basist al trupei Holograf, una dintre cele mai populare formații rock din România. De-a lungul anilor, el a participat la numeroase concerte, turnee și înregistrări care au marcat istoria trupei. Holograf s-a impus încă din anii ’80 ca una dintre cele mai importante trupe rock din țară, cu hituri care au rămas în repertoriul muzicii românești și au adunat generații de fani.

Pe parcursul carierei sale, Iulian Vrabete a colaborat cu numeroși artiști și a participat la proiecte muzicale importante, fiind apreciat pentru stilul său de interpretare și pentru contribuția la dezvoltarea scenei rock din România. Dispariția sa reprezintă o pierdere pentru lumea muzicală românească și pentru publicul care a crescut cu muzica trupei Holograf, scrie Mediafax

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Artistul s-a născut în anul 1955, la Craiova. Este unul dintre cei mai apreciați muzicieni din România și a făcut parte din trupa Holograf începând din anul 1987.