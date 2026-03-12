Melasma: cauze, simptome și cele mai eficiente tratamente pentru petele pigmentare

Aceste pete sunt cauzate de o producție excesivă de melanină, pigmentul care dă culoare pielii.

Melasma afectează mai ales femeile, dar poate apărea și la bărbați. De cele mai multe ori, petele pigmentare apar pe obraji, frunte, nas, bărbie sau deasupra buzei superioare, iar expunerea la soare le poate accentua.

Ce este melasma

Melasma este o hiperpigmentare a pielii, adică o zonă în care pigmentul natural al pielii este produs în exces. Această afecțiune nu este periculoasă pentru sănătate, însă poate afecta aspectul estetic și încrederea în sine.

Dermatologii mai numesc melasma și „masca de sarcină”, deoarece apare frecvent la femeile însărcinate din cauza schimbărilor hormonale.

De ce apare melasma

Există mai mulți factori care pot contribui la apariția melasmei. De cele mai multe ori, afecțiunea este provocată de o combinație de factori.

Expunerea la soare

Radiațiile ultraviolete stimulează producția de melanină, ceea ce poate duce la apariția sau accentuarea petelor pigmentare. Din acest motiv, melasma devine mai vizibilă în sezonul cald.

Schimbările hormonale

Dezechilibrele hormonale sunt una dintre cele mai frecvente cauze. Melasma poate apărea în timpul:

sarcinii

administrării contraceptivelor

terapiei hormonale

Predispoziția genetică

Persoanele care au membri ai familiei cu melasmă au un risc mai mare de a dezvolta această afecțiune.

Produse cosmetice sau iritații ale pielii

Anumite produse cosmetice sau tratamente agresive pot irita pielea și pot favoriza apariția hiperpigmentării.

Cum arată petele de melasmă

Melasma apare sub forma unor pete neregulate, de culoare maro deschis sau închis, care pot avea margini difuze. De obicei, acestea sunt simetrice și apar pe ambele părți ale feței.

Zonele cel mai frecvent afectate sunt:

obrajii

fruntea

nasul

bărbia

zona de deasupra buzei superioare

Cele mai eficiente tratamente pentru melasmă

Deși melasma poate fi persistentă, există mai multe tratamente dermatologice care pot reduce sau estompa petele pigmentare.

Protecția solară

Primul și cel mai important pas în tratamentul melasmei este folosirea zilnică a cremei cu protecție solară (SPF 50). Fără protecție solară, orice tratament poate deveni ineficient.

Creme depigmentante

Dermatologii recomandă adesea creme care conțin ingrediente active precum:

hidrochinonă

acid azelaic

acid kojic

vitamina C

retinoizi

Aceste substanțe ajută la reducerea producției de melanină și la estomparea petelor.

Peeling chimic

Peelingurile chimice realizate de dermatologi pot ajuta la îndepărtarea stratului superficial al pielii și la uniformizarea culorii tenului.

Tratament cu laser

Procedurile laser sau terapiile cu lumină intens pulsată (IPL) pot reduce pigmentarea, însă trebuie realizate doar sub supravegherea unui specialist.

Tratamente dermatologice combinate

În multe cazuri, medicii recomandă combinații de tratamente, deoarece melasma poate fi o afecțiune dificil de tratat complet.

Poate fi prevenită melasma?

Deși nu poate fi prevenită în totalitate, riscul de apariție sau de agravare a melasmei poate fi redus prin:

folosirea zilnică a cremei cu protecție solară

evitarea expunerii excesive la soare

utilizarea unor produse cosmetice blânde

consultul dermatologic în cazul apariției petelor pigmentare

Melasma este o afecțiune frecventă a pielii, caracterizată prin apariția petelor pigmentare pe față. Deși nu reprezintă un pericol pentru sănătate, poate afecta aspectul estetic. Cu ajutorul protecției solare, tratamentelor dermatologice și îngrijirii corecte a pielii, petele de melasmă pot fi estompate, iar aspectul tenului poate deveni mai uniform.