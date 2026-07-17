Ce spune Nicușor Dan despre dronele care dau fiori României

Șeful statului a fost întrebat vineri la Antena 1 cum vede securitatea României după dronele ajunse în Portul Constanța și la Galați.

„În momentul în care vezi doi oameni, o mamă și un fiu, care stăteau în casa lor și au fost răniți pentru că a explodat o dronă, din fericire aproape de casa liftului, și nu s-a întâmplat nimic, evident că îți pui niște semne de întrebare. Numai că trebuie să privim imaginea de ansamblu. E o tehnologie nouă. Nici țările care o folosesc, Rusia și Ucraina, nu au, de patru ani, antidotul perfect. Noi am făcut progrese. E important că planurile noastre militare sunt validate de NATO, folosim expertiza asta”, a spus Nicușor Dan.

El a admis că există un decalaj de tehnologie.

„O țară care s-a obișnuit să trăiască în pace, cum este România, își produce și niște proceduri de achiziție care sunt greoaie. E o întreagă rutină administrativă pe care ne-am produs-o și care nu ne-a lăsat să ne adaptăm în timp real, nevăzând pericolul, pentru că dronele, în fine, fragmentele care au căzut sunt de acum doi-trei ani, dar cele care să vizeze locuri dens populate sunt o chestiune de șase-nouă luni”, a adăugat președintele.

Șeful statului a mai spus că, în multe zone administrative, România trăiește într-o rutină, într-o obișnuință care neglijează sau inhibă acțiunea.

„Am fost primar atâta timp. Dacă ești funcționar public, ești tentat să nu faci nimic, să nu greșești, în loc să îți asumi niște lucruri care să facă nişte schimbări. Există o reticență, o inabilitate sau o lipsă de dorință de a lucra cu date. De multe ori, deciziile sunt luate așa, după intuiție, fără să avem niște statistici pe zone, niște cifre pe activități economice. De ce facem subvenția aia și nu o facem pe cealaltă? Adică există o rutină care, pe termen mediu, s-a dovedit a fi nu nocivă, dar periculoasă pentru multe zone care ar fi putut să arate mult mai bine pentru statul român”, a declarat președintele României.

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