Indicele UV explicat pe înțelesul tuturor. Când devine periculos

Ce înseamnă indicele UV

În fiecare zi, aplicațiile meteo și prognozele ANM afișează, pe lângă temperatură și precipitații, și indicele UV. Deși este o informație prezentă aproape peste tot, puțini oameni știu ce reprezintă și cât de important este pentru sănătate.

Indicele UV (Ultraviolet Index) este o scară internațională care măsoară intensitatea radiațiilor ultraviolete provenite de la soare și riscul pe care acestea îl prezintă pentru piele și ochi. Cu cât valoarea indicelui este mai mare, cu atât pielea se poate arde mai repede, iar riscul de afectare a ochilor și de apariție a cancerului de piele crește. Sistemul a fost dezvoltat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), împreună cu Organizația Meteorologică Mondială și alte organisme internaționale, pentru a ajuta populația să își adapteze comportamentul în funcție de nivelul radiațiilor UV.

Spre deosebire de temperatura aerului, indicele UV nu arată cât de cald este afară. Chiar și într-o zi răcoroasă sau ușor înnorată, radiațiile ultraviolete pot fi suficient de puternice încât să provoace arsuri solare.

Cum se interpretează valorile indicelui UV

Indicele UV pornește de la valoarea 0 și nu are o limită superioară fixă. În practică, valorile întâlnite în România sunt cuprinse, de regulă, între 0 și 10, însă în anumite regiuni ale lumii pot depăși chiar 11.

Indice UV 0-2: risc scăzut

Riscul de afectare a pielii este redus.

Poți petrece timp în aer liber fără măsuri speciale de protecție, însă este recomandat să porți ochelari de soare dacă lumina este puternică.

Indice UV 3-5: risc moderat

Începând cu această valoare, specialiștii recomandă măsuri de protecție.

Este indicat să:

folosești cremă cu protecție solară;

porți pălărie;

utilizezi ochelari cu protecție UV;

cauți umbra în jurul prânzului.

Organizația Mondială a Sănătății recomandă măsuri de protecție ori de câte ori indicele UV ajunge la 3 sau mai mult.

Indice UV 6-7: risc ridicat

Expunerea neprotejată poate provoca arsuri într-un timp relativ scurt, în special persoanelor cu pielea deschisă la culoare.

Se recomandă limitarea timpului petrecut în soare între orele 11:00 și 16:00.

Indice UV 8-10: risc foarte ridicat

Radiațiile sunt intense.

Este recomandat:

să eviți expunerea directă;

să stai la umbră;

să reaplici crema cu SPF la fiecare două ore sau după baie;

să porți haine care acoperă pielea.

Indice UV 11+

Este considerat un nivel extrem. Pielea se poate arde în doar câteva minute, iar expunerea fără protecție trebuie evitată aproape complet.

De ce este indicele UV atât de important

Radiațiile ultraviolete nu pot fi văzute și nici simțite. Tocmai de aceea, multe persoane cred că dacă nu este foarte cald afară sau dacă cerul este acoperit de nori, riscul este redus.

În realitate, o parte importantă a radiațiilor UV trece prin nori, iar pielea poate suferi arsuri chiar și într-o zi aparent răcoroasă.

Expunerea repetată la radiații UV poate provoca:

arsuri solare;

îmbătrânirea prematură a pielii;

apariția petelor pigmentare;

afectarea ochilor;

creșterea riscului de cancer de piele.

Cine este cel mai expus riscurilor

Toată lumea trebuie să țină cont de indicele UV, însă anumite categorii sunt mai vulnerabile:

copiii și adolescenții;

persoanele cu pielea foarte deschisă;

persoanele cu mulți alunițe;

cei care iau medicamente fotosensibilizante;

lucrătorii care își desfășoară activitatea în aer liber.

OMS atrage atenția că arsurile solare suferite în copilărie cresc semnificativ riscul dezvoltării cancerului de piele la vârsta adultă.

Cum te protejezi când indicele UV este ridicat

Specialiștii recomandă câteva măsuri simple:

evită expunerea directă între orele 11:00 și 16:00;

folosește cremă cu protecție solară cu SPF de minimum 30;

poartă pălărie cu boruri largi;

folosește ochelari de soare cu protecție UV;

îmbracă haine lejere, dar care acoperă cât mai mult pielea;

hidratează-te corespunzător.

Este important de reținut că crema cu protecție solară nu îți permite să stai mai mult la soare, ci reduce o parte din efectele radiațiilor asupra pielii. Cea mai eficientă protecție rămâne limitarea expunerii în intervalul cu radiație maximă.

De ce indicele UV este mai mare vara

În România, cele mai ridicate valori ale indicelui UV sunt înregistrate, de regulă, între lunile mai și august, când soarele se află mai sus pe cer, iar radiațiile ajung mai direct la suprafața Pământului.

Indicele UV este influențat și de:

ora din zi (atinge maximul în jurul prânzului solar);

altitudine;

latitudine;

gradul de acoperire cu nori;

reflexia suprafețelor precum nisipul, apa sau zăpada.

De aceea, chiar dacă temperatura este suportabilă, o zi petrecută la mare sau la munte poate însemna o expunere mult mai mare la radiațiile ultraviolete decât ai crede.