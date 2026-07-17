Old Barcelona vs New Barcelona: Messi și Yamal își dispută titlul mondial

De o parte se află Lionel Messi, omul care a redefinit fotbalul și ultimul mare simbol al Barcelonei lui Guardiola. De cealaltă parte vine Lamine Yamal, adolescentul care pare destinat să devină noua imagine a clubului catalan și, poate, a fotbalului mondial.

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Finala de duminică nu va decide doar campioana lumii. Va spune și dacă ștafeta poate începe să treacă de la cea mai strălucitoare generație din istoria Barcelonei către cea care visează să scrie următorul capitol.

Dacă nu acum, atunci când?

Lamine Yamal este prezentat de luni bune drept succesorul lui Lionel Messi la Barcelona. Dar asemenea titluri nu se acordă prin decret și nici prin comparații pe rețelele sociale. Ele se câștigă. Iar dacă nu demonstrezi că ești succesorul de drept al lui Messi chiar împotriva lui Messi, într-o finală de Campionat Mondial, atunci când?

Puțini fotbaliști din istorie au avut privilegiul unei asemenea oportunități. Yamal poate deveni campion mondial în fața omului pe care îl admiră și al cărui loc încearcă să-l ocupe în inimile suporterilor Barcelonei.

În fotbal există un simbolism aparte. Devii cu adevărat campion atunci când îl învingi pe campion. Dacă Spania va câștiga, iar Yamal va fi omul decisiv al finalei, schimbul de generații va avea imaginea perfectă.

Finala pe care s-a pariat n-a mai venit

La începutul turneului aproape toată lumea își imagina o nouă confruntare Messi - Mbappé. Ar fi fost reeditarea finalei din 2022 și duelul dintre campionul care refuză să abdice și omul considerat de mulți viitorul lider al fotbalului mondial. Numai că Mbappé a clacat exact atunci când era mai mare nevoie de el. Semifinala cu Spania trebuia să fie meciul în care să demonstreze că merită Balonul de Aur. În schimb, francezul a făcut una dintre cele mai slabe partide ale sale la acest Campionat Mondial. A fost izolat, lipsit de inspirație și incapabil să schimbe cursul jocului. Franța a părăsit competiția fără să găsească răspuns la fotbalul colectiv al spaniolilor.

În locul duelului pe care îl așteptam, fotbalul ne-a oferit unul și mai frumos: Messi contra Yamal. Trecutul Barcelonei împotriva viitorului Barcelonei.

Messi nu a fost protejat. A fost motorul

S-a spus mereu că Argentina joacă pentru Messi. Semifinala cu Anglia a demonstrat contrariul. Argentina joacă împreună cu Messi, iar Messi rămâne motorul întregului mecanism. La golul lui Lautaro Martínez, centrarea căpitanului argentinian a fost atât de precisă încât părea livrată „cu tot cu gol”. O pasă care a rezolvat aproape singură faza.

Când englezii au început să preseze și meciul risca să se complice, același Messi a coborât, a cerut mingea și a început să dicteze fiecare atac. Pe final și-a asumat întreaga responsabilitate. A ținut mingea, a accelerat când trebuia și a încetinit jocul atunci când Argentina avea nevoie de câteva secunde de respiro.

Nu mai are explozia din tinerețe. Are însă ceea ce puțini fotbaliști au avut vreodată: capacitatea de a controla un meci fără să alerge mai mult decât adversarii.

Pe urmele lui Messi, Xavi și Iniesta

Dacă Messi reprezintă trecutul Barcelonei, în jurul lui Yamal începe să se contureze noua generație. Alături de Dani Olmo și Pedri, puștiul Barcelonei conduce o echipă care amintește inevitabil de vremurile în care Messi, Xavi și Iniesta dominau Europa. Comparația poate părea grăbită. Dar există asemănări evidente.

Spania câștigă prin posesie, prin inteligență și prin joc colectiv. Exact filosofia care a făcut din Barcelona lui Guardiola cea mai admirată echipă a secolului. Franța și Anglia au venit cu loturi impresionante și cu individualități de excepție. Au plecat acasă învinse de două echipe care au funcționat mai bine ca ansamblu.

Argentina a demonstrat că un lider adevărat nu eclipsează echipa, ci o face să joace mai bine. Spania a demonstrat că fotbalul colectiv încă poate învinge vedetele.

Mondialele nu se câștigă în prima săptămână

Acest Mondial a confirmat încă o regulă nescrisă a marilor turnee: nu câștigă echipele care pornesc ca din tun. Câștigă cele care își calculează perfect creșterea de formă. Atât Argentina, cât și Spania au fost privite cu scepticism după primele meciuri. Jocul nu impresiona, criticile curgeau, iar mulți se întrebau dacă pot merge până la capăt. Astăzi sunt în finală. Au crescut de la partidă la partidă și au ajuns la nivelul maxim exact atunci când miza a devenit uriașă.

În schimb, echipe care păreau de neoprit în debutul turneului au rămas fără energie și fără soluții în fazele eliminatorii. Istoria Campionatelor Mondiale se repetă. Trofeele nu se câștigă în grupe, ci în ultimele două meciuri.

Barcelona a câștigat deja titlul mondial

Există și o frumoasă ironie. Indiferent cine va ridica trofeul duminică, Barcelona va avea un motiv să sărbătorească. Dacă Argentina câștigă, Lionel Messi își adaugă încă un capitol unei cariere care pare imposibil de egalat. Dacă Spania câștigă, Lamine Yamal își începe propria legendă și confirmă că este omul în jurul căruia se poate construi următoarea mare Barcelonă. În același timp, Dani Olmo și Pedri încearcă să calce pe urmele tandemului Xavi - Iniesta, într-o generație care începe să semene tot mai mult cu cea care a schimbat fotbalul mondial.

Pentru Franța și Anglia rămân doar regretele. Didier Deschamps și Thomas Tuchel au avut la dispoziție loturi extraordinare, dar au fost învinși de două echipe care au știut mai bine când să accelereze și când să atingă vârful de formă. Au rămas cu nervii, criticile și explicațiile de după eliminare. Fotbalul, în schimb, a primit finala pe care poate nici nu îndrăznea să o viseze: „Old Barcelona vs New Barcelona”.

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