Funcția Gmail lansată discret, ce rezolvă problema cu care vă luptați în fiecare zi

Secțiunea „Gestionați abonamentele" poate fi deja accesată de o parte dintre utilizatori, potrivit El Economista.

Căsuța de e-mail a devenit pentru mulți un câmp de luptă zilnic împotriva buletinelor informative și ofertelor comerciale. Până acum, Gmail vă permitea dezabonarea individuală, direct din fiecare mesaj. Noua secțiune centralizează toate abonamentele active într-un singur loc.

Le puteți anula pe toate - sau doar pe cele dorite - simultan.

Cum o activați în patru pași:

Deschideți aplicația Gmail.

Apăsați pe cele trei linii orizontale din stânga sus.

Derulați până găsiți opțiunea „Gestionați abonamentele" și apăsați pe ea.

Selectați abonamentele pe care doriți să le eliminați.

Gmail va gestiona automat procesul de dezabonare.

Sistemul expeditorului poate dura între 24 și 48 de ore pentru a procesa solicitarea. În acest interval, este posibil să mai primiți unul sau două e-mailuri.

Funcția se lansează treptat. Dacă nu apare încă în contul dvs., actualizați aplicația. Dacă tot nu este disponibilă, va fi accesibilă în scurt timp.

(sursa: Mediafax)