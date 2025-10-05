Israel lovește Gaza, în timp ce palestinienii își pun speranțele în planul lui Trump

Avioane și tancuri israeliene au atacat mai multe zone din Fâșia Gaza în noaptea de sâmbătă spre duminică, au relatat martori, în timp ce locuitorii așteaptă cu speranță punerea în aplicare a planului american de pace propus de președintele Donald Trump.

Trump a scris sâmbătă pe platforma sa Truth Social că Israelul a acceptat o „linie inițială de retragere” în interiorul Gazei și că „în momentul în care Hamas confirmă, încetarea focului va intra imediat în vigoare”.

În ciuda acestui anunț, bombardamentele au continuat, iar mai multe clădiri rezidențiale au fost distruse, inclusiv în cartierul Tuffah din orașul Gaza, potrivit imaginilor și mărturiilor din teren.

În paralel, Egiptul se pregătește să găzduiască o nouă rundă de negocieri de încetare a focului, la care sunt așteptați reprezentanți ai Hamas, Israelului, Statelor Unite și Qatarului, cea mai avansată tentativă de până acum pentru a opri conflictul.

Oficialii egipteni au declarat că discuțiile vor viza calendarul retragerii israeliene, mecanismele de monitorizare internațională și eliberarea ostaticilor.

(sursa: Mediafax)