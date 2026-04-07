Gazele se scumpesc în Europa după noile amenințări ale lui Trump

Contractele futures de referință au urcat marți cu până la 3,1%, după ce au crescut deja cu peste 55% de la începutul războiului, notează Bloomberg.

Trump a spus că armata americană ar putea lovi poduri, centrale electrice și alte obiective importante din Iran dacă autoritățile de la Teheran nu acceptă condițiile impuse de Washington până la termenul-limită de marți seară.

Liderul de la Casa Albă a insistat ca libertatea de navigație prin Strâmtoarea Ormuz să facă parte din orice acord și a descris redeschiderea acesteia drept „o prioritate foarte importantă”.

Iranul a avertizat că va răspunde la astfel de atacuri prin intensificarea propriilor atacuri asupra infrastructurii energetice din Golful Persic, o măsură care ar putea afecta și mai mult aprovizionarea globală cu energie.

Pentru piața europeană a gazelor, blocajele prelungite din Strâmtoarea Ormuz riscă să îngreuneze refacerea stocurilor înainte de iarna viitoare.

Deși cea mai mare parte a gazului din Orientul Mijlociu ajunge de obicei în Asia, perturbările din zonă pot crește concurența la nivel mondial pentru cantitățile limitate de gaz natural lichefiat.

