Kremlinul susține că excluderea lui Georgescu face alegerile din România nelegitime

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a criticat decizia autorităților române de a-l exclude pe Călin Georgescu de la alegerile prezidențiale din 4 mai, susținând că acest fapt „delegitimizează procesul electoral” din România, anunță agenția TASS.

„Dacă spunem lucrurilor pe nume, orice alegeri care vor avea loc fără el vor fi nelegitime”, a afirmat Peskov, citat de sursa menționată anterior.

În plus, Peskov, a declarat marți că Rusia nu are nicio legătură cu Călin Georgescu. „Se aduc acuzații împotriva țării noastre că am avea vreo implicare în cazul lui Georgescu, dar acest lucru este o absurditate totală. Este o acuzație absolut nefondată”, a spus Peskov, citat de agenția TASS.

Primul tur al alegerilor prezidențiale a avut loc pe 24 noiembrie 2024, la care Georgescu a ieșit pe locul întâi. Pe 6 decembrie, Curtea Constituțională a anulat scrutinul, invocând suspiciuni privind interferențe rusești.

Guvernul a stabilit noi alegeri pe 4 și 18 mai 2025. Între timp, Georgescu a fost pus sub acuzare pentru incitare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, iar duminică, Biroul Electoral Central i-a respins candidatura, urmând ca marți să afle decizia finală a CCR.

(sursa: Mediafax)