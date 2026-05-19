Tinerii din Germania fug de joburile clasice și își fac propriile afaceri înainte de 30 de ani

Generația Z cucerește mediul de afaceri din Germania. Numărul tinerilor care lansează start-up-uri a explodat în 2025

Germania traversează una dintre cele mai importante transformări din mediul de afaceri din ultimii ani, după ce tot mai mulți tineri aleg să își deschidă propriile companii înainte de vârsta de 30 de ani. Un nou studiu realizat de banca de dezvoltare KfW arată că 40% dintre fondatorii de start-up-uri din țară fac parte din această categorie de vârstă, un record care confirmă schimbarea profundă a mentalității noii generații, potrivit dpa.

Datele analizate pentru anul 2025 indică faptul că vârsta medie a fondatorilor de afaceri a scăzut la 34,2 ani, comparativ cu 34,4 ani în anul precedent. Chiar dacă diferența pare mică, specialiștii consideră că tendința este una extrem de importantă pentru viitorul economiei germane.

Reprezentanții KfW susțin că ecosistemul start-up-urilor din Germania continuă să întinerească într-un ritm accelerat. Comparativ cu începutul anilor 2000, diferențele sunt uriașe. În urmă cu aproximativ două decenii, vârsta medie a antreprenorilor era între 37 și 38 de ani, iar doar 24% dintre fondatori aveau sub 30 de ani.

Tot mai mulți studenți își deschid afaceri înainte de absolvire

Unul dintre cele mai interesante aspecte scoase în evidență de studiu este faptul că peste o cincime dintre antreprenorii cu vârste sub 30 de ani și-au lansat afacerile încă din perioada facultății. Fenomenul arată o schimbare majoră în comportamentul tinerilor, care nu mai văd cariera tradițională drept singura opțiune de succes.

Mulți dintre aceștia aleg să transforme ideile dezvoltate în universități în afaceri reale, profitând de digitalizare, inteligență artificială și noile tehnologii care reduc costurile de intrare pe piață. În același timp, accesul mai ușor la finanțare și dezvoltarea acceleratoarelor de business au contribuit la creșterea numărului de tineri antreprenori.

Economistul-șef al KfW, Dirk Schumacher, a declarat că economia germană are nevoie de „antreprenori creativi și curajoși”, mai ales într-o perioadă marcată de provocări economice și transformări tehnologice rapide. Cu toate acestea, el a atras atenția că munca pe cont propriu nu are încă cea mai bună imagine în Germania, unde multe persoane continuă să prefere stabilitatea unui loc de muncă permanent.

Numărul total de start-up-uri a crescut puternic în 2025

Potrivit raportului, numărul total al noilor afaceri lansate în Germania a ajuns la 690.000 în 2025, în creștere semnificativă față de cele 585.000 înregistrate în anul anterior.

Creșterea a fost alimentată în special de dezvoltarea start-up-urilor lansate în regim part-time. Numărul acestora a urcat spectaculos, de la 283.000 la 483.000 într-un singur an. În schimb, numărul afacerilor pornite full-time a rămas aproape neschimbat.

Experții explică această tendință prin faptul că mulți tineri preferă să își testeze ideile de business în paralel cu un loc de muncă stabil sau cu studiile universitare. Modelul reduce riscurile financiare și permite dezvoltarea treptată a afacerii înainte de o eventuală trecere completă la antreprenoriat.

Fenomenul este susținut și de schimbările apărute pe piața muncii după pandemie, unde flexibilitatea și munca remote au devenit tot mai importante pentru generațiile tinere.

De ce au scăzut start-up-urile în Germania față de anii 2000

Chiar dacă anul 2025 aduce o revenire importantă a spiritului antreprenorial, cifrele rămân încă mult sub nivelurile înregistrate la începutul secolului. În 2002, Germania avea aproximativ 1,5 milioane de start-up-uri, de peste două ori mai multe decât în prezent.

Dirk Schumacher explică această scădere prin mai mulți factori economici și demografici. Îmbătrânirea populației reprezintă una dintre principalele cauze, deoarece numărul persoanelor tinere, dispuse să își asume riscuri antreprenoriale, este mai redus decât în trecut.

În plus, piața muncii din Germania a fost extrem de stabilă în ultimii ani, oferind locuri de muncă bine plătite și sigure. În aceste condiții, mulți germani au preferat siguranța unui contract permanent în locul incertitudinilor asociate cu lansarea unei afaceri.

Totuși, datele recente sugerează că noua generație începe să schimbe această mentalitate. Tot mai mulți tineri văd antreprenoriatul ca pe o oportunitate de independență financiară și dezvoltare personală, iar succesul companiilor tech europene inspiră o nouă cultură a inovației.

Germania încearcă să își reinventeze economia prin antreprenoriat

Creșterea numărului de fondatori tineri vine într-un moment crucial pentru economia germană, afectată în ultimii ani de încetinirea industrială, costurile ridicate la energie și competiția globală tot mai agresivă.

Autoritățile și mediul financiar speră că noul val de start-up-uri va aduce inovație, locuri de muncă și investiții în sectoare-cheie precum tehnologia, inteligența artificială, energia verde și digitalizarea.

Pentru Germania, apariția unei generații tinere și dinamice de antreprenori ar putea reprezenta una dintre cele mai importante resurse pentru relansarea economică din următorul deceniu.