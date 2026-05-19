Ministerul Finanțelor cedează în fața românilor și schimbă ANAF-ul

Analiza a fost realizată în perioada 3 martie - 15 mai 2026 și a inclus răspunsurile a peste 72.000 de contribuabili. Evaluarea a urmărit experiența utilizatorilor în relația cu administrația fiscală, de la interacțiunea în unitățile ANAF până la funcționarea serviciilor online, call-center și instrumentele digitale de asistență.

Datele prezentate marți de Ministerul Finanțelor arată că experiența directă în unitățile fiscale este apreciată pozitiv, în general. Interacțiunea cu personalul ANAF a primit un scor mediu de 4 din 5, atât pentru experiențele din ultimele 12 luni, cât și pentru cel mai recent contact cu administrația fiscală.

În schimb, serviciile digitale și cele de asistență au fost evaluate mai slab. Spațiul Privat Virtual (SPV), platforma prin care contribuabilii transmit documente și comunică online cu administrația fiscală, a obținut un scor mediu de 3,7 din 5, în timp ce portalul ANAF a primit 3,5 din 5. Serviciile de asistență telefonică au fost evaluate între 3,3 și 3,5, iar serviciile de chat și chatbot-ul „Ana” au primit scoruri între 2,7 și 3 din 5.

Principalele nemulțumiri reclamă funcționarea lentă sau instabilă a site-ului ANAF, probleme tehnice în SPV și dificultatea utilizării interfeței.

Contribuabilii au mai semnalat accesul complicat la unele mesaje din platformă și dese perioade de indisponibilitate, generate de lucrări de mentenanță sau actualizări ale sistemelor informatice. Ministerul Finanțelor menționează și existența unor reclamații punctuale privind relația cu personalul unor unități fiscale.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că rezultatele evaluării arată că serviciile ANAF s-au îmbunătățit, dar că sunt încă necesare schimbări importante în zona digitală. „Pentru prima dată, avem o imagine sistematizată, construită pe baza experienței directe a peste 72.000 de contribuabili, iar aceste rezultate vor sta la baza etapelor următoare de modernizare”, a transmis ministrul, explicând că feedback-ul va fi folosit pentru accelerarea modernizării digitale a ANAF prin investițiile finanțate din PNRR.

Potrivit Ministerului Finanțelor, din semestrul al doilea al anului 2026 vor fi lansate mai multe măsuri de modernizare a serviciilor ANAF. Acestea includ un nou portal ANAF, simplificat și mai ușor de utilizat, precum și o nouă versiune a SPV, cu funcționalități extinse și formulare inteligente, parțial precompletate. De asemenea, vor fi introduse servicii de programare online și videoconferință pentru interacțiunea cu administrația fiscală.

Autoritățile au anunțat și îmbunătățirea comunicării digitale cu contribuabilii. În plus, serviciile ANAF ar urma să poată fi accesate, în viitor, inclusiv prin noile sisteme de identitate electronică și cu ajutorul cărții electronice de identitate.

