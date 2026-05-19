Alarmă economică în Germania: afacerile mici se prăbușesc sub lipsa comenzilor

Semnal de alarmă în economia Germaniei: tot mai mulți freelanceri și mici afaceri se tem de faliment

Tot mai mulți lucrători independenți și proprietari de afaceri mici din Germania se confruntă cu dificultăți economice severe, pe fondul scăderii comenzilor și al incertitudinii tot mai mari din economie. Un sondaj realizat de institutul economic ifo din München arată că unul din cinci lucrători independenți se teme pentru supraviețuirea financiară a afacerii sale.

Potrivit datelor publicate pentru luna aprilie, 20,6% dintre persoanele care lucrează pe cont propriu au declarat că sunt îngrijorate în legătură cu viitorul activității lor economice. Comparativ, doar 8,1% dintre companiile analizate la nivelul întregii economii germane au raportat temeri similare.

Experții avertizează că situația devine tot mai tensionată pentru micile afaceri, freelanceri și microîntreprinderi, care sunt printre cele mai vulnerabile categorii în perioadele de încetinire economică. potrivit dpa.

Lipsa comenzilor afectează aproape jumătate dintre afacerile mici

Datele sondajului relevă faptul că aproape jumătate dintre persoanele independente și microîntreprinderile cu mai puțin de nouă angajați se confruntă cu o lipsă accentuată de comenzi. În aprilie, 48,4% dintre respondenți au declarat că numărul comenzilor a scăzut semnificativ.

Situația este chiar mai dificilă decât la începutul anului. În ianuarie, procentul celor afectați de lipsa comenzilor era de 46,6%, ceea ce indică o deteriorare constantă a climatului economic pentru micile afaceri din Germania.

Katrin Demmelhuber, expert în cadrul institutului ifo, a explicat că presiunea economică este alimentată de doi factori majori: scăderea comenzilor și creșterea incertitudinii privind evoluția economiei germane.

„Combinația dintre lipsa comenzilor și incertitudinea în creștere pune o presiune din ce în ce mai mare asupra lucrătorilor independenți”, a declarat aceasta.

Climatul economic s-a prăbușit la un nivel record negativ

Sondajul arată și o deteriorare dramatică a climatului economic în rândul lucrătorilor independenți. Dacă în martie indicele climatului de afaceri era de minus 20,8 puncte, în aprilie acesta a coborât la un minim record de minus 29,9 puncte.

Scăderea puternică reflectă atât percepția negativă asupra situației actuale, cât și pesimismul privind lunile următoare. Mulți antreprenori mici spun că nu mai au vizibilitate asupra veniturilor și că perspectivele economice rămân extrem de nesigure.

Economia Germaniei traversează o perioadă complicată, marcată de consum slab, investiții prudente și încetinirea activității în mai multe sectoare. În acest context, afacerile mici și lucrătorii independenți sunt cei care resimt cel mai rapid efectele scăderii economice.

Temeri tot mai mari pentru viitorul micilor afaceri

Rezultatele sondajului ifo confirmă că nesiguranța economică devine o problemă majoră pentru milioane de oameni care depind de activități independente sau de afaceri foarte mici. Lipsa comenzilor, costurile ridicate și climatul economic tot mai instabil îi determină pe mulți antreprenori să se teamă pentru viitorul lor financiar.

Experții avertizează că, dacă economia germană nu își revine în următoarele luni, presiunea asupra micilor afaceri ar putea crește și mai mult, iar numărul celor care se confruntă cu dificultăți financiare ar putea continua să urce.