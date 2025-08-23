x close
de Redacția Jurnalul    |    23 Aug 2025   •   15:20
Un grup susținut de ONU urmează să declare oficial foametea în Gaza pentru prima dată
Sursa foto: Hepta

Foametea urmează să fie declarată în Gaza de către organismul internațional responsabil cu monitorizarea acestui fenomen la nivel mondial, potrivit The Guardian.

Grupul susținut de Organizația Națiunilor Unite, Clasificarea Integrată a Fazei de Securitate Alimentară (IPC), este un sistem recunoscut la nivel global pentru evaluarea gravității insecurității alimentare și a malnutriției.

De la înființarea sa, în 2004, a fost folosit pentru a declara doar patru crize de foamete, cea mai recentă în Sudan, în 2024.

Organizația a avertizat anterior că foametea este iminentă în anumite zone din Gaza, dar până acum s-a abținut să facă o declarație oficială, invocând lipsa unor date concludente.

Totuși, vineri, este de așteptat să declare oficial foametea în orașul Gaza, ultima zonă urbană majoră rămasă în enclavă, unde trăiesc aproximativ 500.000 de oameni.

Guvernul israelian a negat constant că în Gaza s-ar produce acest fenomen și, în prezent, desfășoară o ofensivă asupra orașului.

Pentru a fi declarată foamete, trebuie îndeplinite trei criterii stricte: cel puțin 20% dintre gospodării să se confrunte cu o lipsă extremă de hrană, cel puțin 30% dintre copii să sufere de malnutriție acută și două persoane din fiecare 10.000 să moară zilnic din cauza „întreruperii totale a alimentației”.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: foamete gaza palestinieni Israel
