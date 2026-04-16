Grupul PPE din Parlamentul European menține interdicția asupra lui Péter Magyar

Interdicția datează din ianuarie, când cei șapte europarlamentari ai Tisza, inclusiv Péter Magyar, au fost sancționați de liderul PPE, Manfred Weber, după ce au refuzat să respecte instrucțiunea grupului de a vota împotriva moțiunii de cenzură inițiate de grupul Patrioți pentru Europa împotriva Comisiei conduse de Ursula von der Leyen, informează Euractiv.

Delegația Tisza nu a participat la vot.

PPE este cel mai mare grup politic din Parlamentul European. Din acest grup face parte și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Sancțiunile înseamnă că eurodeputații nu pot lua cuvântul în plen în numele PPE, nu pot coordona dosare legislative și nu pot negocia în numele colegilor lor timp de șase luni.

„Ar fi un semnal politic puternic dacă Peter Magyar, cel care a reușit în cele din urmă să rupă strânsoarea lui Orbán asupra UE, ar fi primul vorbitor în numele PPE în dezbaterea-cheie din următoarea sesiune plenară și ar explica modul în care intenționează să readucă Ungaria în inima Europei”, a declarat Hannah Neumann, europarlamentară germană din partea Verzilor.

„Sunt sigură că Manfred Weber este suficient de mândru de victoria electorală a colegilor săi pentru a-i acorda acest privilegiu”, a declarat ea pentru Euractiv.

Însă Jeroen Lenaers, eurodeputat olandez și unul dintre liderii grupului PPE, a confirmat că interdicția nu a fost ridicată.

În timpul campaniei electorale, Tisza s-a distanțat de poziția grupului său pe teme sensibile precum Ucraina, migrația și voturile legate de Ursula von der Leyen, pentru a evita să îi ofere lui Viktor Orbán o linie facilă de atac.