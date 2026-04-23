Harry îl pune la punct pe Putin: Moartea nu aduce câștig niciunei națiuni!

Prințul Harry a ajuns joi la Kiev într-o vizită neanunțată, la doar o săptămână după un atac aerian masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei.

În cadrul unui forum de securitate, acesta a rostit un discurs neobișnuit de ferm pentru un membru al familiei regale britanice.

„Președinte Putin, nicio națiune nu are de câștigat din pierderile de vieți pe care le vedem.

Există încă un moment – acum – pentru a opri acest război”, a declarat Harry, cerând încetarea conflictului și prevenirea unor noi suferințe atât pentru ucraineni, cât și pentru ruși.

În mod tradițional, familia regală britanică evită pozițiile politice explicite, însă Harry – aflat la a treia vizită în Ucraina de la începutul războiului – a adoptat un ton mult mai direct decât alți membri ai familiei, inclusiv Charles III, care și-au exprimat până acum doar sprijinul general pentru Ucraina.

Prințul a cerut și implicarea mai activă a Statelor Unite în încheierea conflictului: „Acesta este un moment pentru leadership american, pentru ca America să arate că își respectă angajamentele internaționale”, a spus el.

Harry a subliniat că Europa a oferit deja un sprijin consistent Ucrainei și a cerut acțiuni mai rapide și coordonate la nivel global.

Fost militar, veteran al războiului din Afganistan, prințul a elogiat rezistența ucrainenilor și capacitatea armatei, inclusiv utilizarea tehnologiilor moderne precum dronele.

În cadrul vizitei de două zile, Harry urmează să viziteze organizația HALO Trust, susținută în trecut de Diana, Princess of Wales, mama sa, precum și să se întâlnească cu veterani ucraineni implicați în Invictus Games Foundation, organizație pe care a fondat-o.

„Sunt aici ca un soldat care înțelege serviciul, ca un umanitar care a văzut costul războiului și ca un prieten al Ucrainei”, a declarat Harry, avertizând că lumea nu trebuie să se obișnuiască cu acest conflict.

Vizita și declarațiile sale vin într-un moment de intensificare a tensiunilor și marchează una dintre cele mai directe intervenții publice ale unui membru al familiei regale britanice pe tema războiului din Ucraina.

(sursa: Mediafax)