Sezonul tragic continuă în Himalaya, o americancă și-a pierdut viața sub o avalanșă

Alpinişti experimentaţi din cadrul Asociaţiei Operatorilor de Expediţii din Nepal trebuie să fixeze corzile pe traseul spre vârf până la sfârşitul săptămânii, alpiniştii putând să îşi înceapă apoi ascensiunea, în cazul în care condiţiile meteorologice sunt favorabile, au declarat oficialii din domeniu.



"În pofida conflictului din Orientul Mijlociu, care a afectat călătoriile, turismul şi drumeţiile, Everestul continuă să atragă un număr tot mai mare de alpinişti", a declarat Himal Gautam, un reprezentant al departamentului de turism din Nepal.



Nepalul a deschis peste 400 de vârfuri himalayene pentru alpinişti, printre care se numără câteva deosebit de populare, inclusiv Everestul, cu o înălţime de 8.849 de metri.



Autorităţile au eliberat pentru acest sezon de alpinism - din aprilie până în mai - 492 de permise pentru Everest, la un cost de 15.000 de dolari fiecare, a precizat Gautam, fiind observată o creştere comparativ cu cifra de 478 de permise eliberate în 2023.



Ultimul deces a ridicat la cinci numărul total al victimelor din acest sezon în rândul alpiniştilor aflaţi în regiunea himalayană din Nepal, ţară din Asia de Sud cu resurse financiare limitate, dependentă de ajutoare externe şi turism, în care alpinismul reprezintă o sursă esenţială de venit şi de locuri de muncă.



Phura Gyaljen Sherpa, în vârstă de 21 de ani, a murit după ce a alunecat pe zăpadă şi a căzut într-o crevasă în apropierea Taberei III de pe Everest, situată la aproximativ 7.200 de metri altitudine, a declarat Nisha Thapa Rawat din cadrul departamentului de turism.



Un alt alpinist nepalez, Bijay Ghimire Bishwakarma, în vârstă de 35 de ani, a murit în timpul unui exerciţiu de aclimatizare în zona cascadei de gheaţă Khumbu.



Lakpa Dendi Sherpa, în vârstă de 51 de ani, a murit la începutul acestei luni în drum spre tabăra de bază, au declarat autorităţile de profil.



Americanca Shelley Johannesen, în vârstă de 53 de ani, a murit pe Muntele Makalu, al cincilea vârf ca înălţime din lume, la cei 8.463 de metri ai săi.



Alpinista, cofondatoarea mărcii de îmbrăcăminte Dash Adventures, şi-a pierdut viaţa, luni, în urma unei avalanşe care a surprins-o pe versant în timp ce cobora de pe vârf împreună cu soţul său, David Ashley, şi doi alpinişti nepalezi, Tawa Sherpa şi Phurba Sonam Sherpa, a declarat Nabin Trital, directorul Expedition Himalaya, citat marţi de AFP.



"Ea a fost victima a unei avalanşe chiar mai jos de tabăra III", a declara Trital pentru AFP, indicând că trupul ei a fost transportat la Kathmandu pentru autopsie.



Ceilalţi trei alpinişti au putut fi salvaţi şi au fost internaţi în capitala nepaleză.



"Shelley nu a fost doar o persoană incredibilă, ci şi-a trăit viaţa fără limite şi s-a dedicat pasiunilor sale oriunde în lume", a scris soţul ei pe reţele sociale.



David Ronbinek din Republica Cehă a murit pe Makalu II din apropiere, un vârf de 7.678 de metri înălţime, potrivit autorităţilor.



În luna aprilie, un bloc uriaş de gheaţă a întârziat cu aproape două săptămâni deschiderea traseului către vârful Everest, sute de alpinişti rămânând blocaţi în tabăra de bază.

