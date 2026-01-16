Serghei Karaganov este cunoscut pentru declarațiile amenințătoare la adresa Europei. El susține că Europa „a devenit din nou expresia cea mai absolută a răului care afectează omenirea”, potrivit Le Figaro.

Invitat la podcastul lui Tucker Carlson, ideologul rus a afirmat că, dacă Vladimir Putin ar fi asasinat, „Europa ar fi ștearsă de pe harta umanității”. „Vor începe să atace Europa cu arme convenționale, apoi cu valuri de rachete nucleare. Acești idioți nu înțeleg altceva decât suferința fizică”, a spus Serghei Karaganov.

Serghei Karaganov este un antieuropean convins și ocupă poziția de președinte de onoare al influentului Consiliu de Stat pentru Politica Externă și de Apărare (SVOP).

„Înfrângerea necondiționată a Europei”

Întrebat de Tucker Carlson despre finalul războiului din Ucraina, Karaganov a replicat tăios.

„Acest război se va încheia doar atunci când Rusia va reuși să obțină înfrângerea necondiționată a Europei. Să sperăm, fără a o distruge. Nu luptăm împotriva Ucrainei sau a lui Zelenski; luptăm din nou împotriva Europei, care este sursa tuturor relelor din istoria umanității”, a declarat ideologul.

În timpul interviului de o oră, Karaganov a spus că întreaga Europă a fost de acord cu nazismul german în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. „Europa ne-a invadat în mod repetat în timpul ambelor războaie mondiale. În ciuda înfrângerilor, ei încă insistă asupra războiului. Europa a târât Statele Unite în războaiele lor”, a afirmat el.

Discursul consilierului Kremlinului a fost publicat vineri pe rețelele de socializare. Acesta contrastează puternic cu ultima declarație a Kremlinului, care tot vineri a descris ca fiind „pozitivă” disponibilitatea declarată a unor țări europene, inclusiv Italia și Franța, de a restabili dialogul cu Rusia.

(sursa: Mediafax)