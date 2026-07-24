Imagini virale: Urs negru, blocat pe un stâlp de electricitate

Deși autoritățile au fost alertate imediat, încercările de salvare nu au putut fi puse în aplicare din cauza riscului ca ursul să cadă de la înălțime în urma tranchilizării. În cele din urmă, animalul a murit electrocutat înainte de a putea fi salvat.

Incidentul a avut loc în apropierea localității Gladstone, într-o zonă rurală din New Mexico.

Shannon Mullens, aflată în drum pe autostrada Highway 56 spre Oklahoma, a observat animalul cocoțat în vârful stâlpului și a decis să se întoarcă pentru a vedea dacă ceea ce vede este real, scrie The Telgraph.

În imaginile filmate de Shannon Mullens, ursul apare întins în vârful stâlpului, respirând greu și agățându-se cu labele din față, în timp ce cele din spate atârnau de o parte și de alta a structurii.

În timpul filmării, o persoană a apelat serviciul de urgență 911 pentru a anunța prezența ursului.

„Sun să raportez un urs aflat în vârful unui stâlp de electricitate”, i-a spus apelantul operatorului.

Dispecerul a explicat că autoritățile primiseră deja mai multe sesizări și că agenția responsabilă de gestionarea faunei sălbatice fusese informată. Totuși, intervenția era extrem de dificilă.

Specialiștii au precizat că utilizarea unui tranchilizant ar fi fost prea periculoasă, deoarece ursul și-ar fi pierdut imediat echilibrul și s-ar fi prăbușit de la aproximativ 10 metri înălțime. Din acest motiv, apelanții au fost sfătuiți să nu se apropie de animal și să îl lase netulburat.

Shannon Mullens a declarat că inițial a crezut că ursul este mort.

„Nu ne venea să credem ceea ce vedeam, așa că ne-am întors să privim mai atent. La început am crezut că ursul era mort, însă când ne-am apropiat am realizat că încă trăia”, a povestit femeia.

Înregistrarea a fost redistribuită ulterior de Departamentul de Interne al Statelor Unite, unde a strâns peste 230.000 de vizualizări și a stârnit numeroase reacții din partea utilizatorilor.

Potrivit reprezentanților Departamentului pentru Faună și Pește din New Mexico, citați de presa americană, autoritățile au încercat să găsească o soluție pentru salvarea animalului. Cu toate acestea, înainte ca intervenția să poată avea loc, ursul a fost electrocutat și a murit.

Cazul a readus în atenție dificultățile cu care se confruntă echipele de intervenție în situațiile în care animalele sălbatice ajung în locuri extrem de periculoase. Specialiștii subliniază că astfel de operațiuni trebuie evaluate cu atenție, deoarece o intervenție grăbită poate pune în pericol atât viața animalului, cât și siguranța salvatorilor.

A bear climbed an electricity pole in the U.S. and died from an electric shock



In a rural area of New Mexico, a bear climbed to the top of a power pole. The animal sat on the crossbar, breathing heavily and trying to keep its balance at a great height.



Witnesses called 911.… pic.twitter.com/ZxcK3b1S9j — NEXTA (@nexta_tv) July 23, 2026

(sursa: Mediafax)