La ce preț renunță românii la mașină? Pragul psihologic: La 12 lei litrul începe adevărata schimbare

O analiză realizată de Asociația Energia Inteligentă (AEI), condusă de prof. dr. ing. Dumitru Chisăliță, estimează pentru prima dată la ce preț al combustibilului românii încep să lase mașina acasă și cât de mare ar fi impactul asupra traficului și consumului.

Potrivit analizei, România are aproximativ 8 milioane de autoturisme, dintre care aproape 4,8 milioane circulă zilnic, generând peste 136 de milioane de kilometri parcurși în fiecare zi și un consum de peste 10 milioane de litri de carburant. Aceste cifre arată că dependența de automobil rămâne foarte ridicată, iar modificarea acestui comportament nu este deloc simplă.

Pragul de la care românii încep să reducă deplasările

Modelul utilizat de AEI pornește de la conceptul de elasticitate a cererii: pe măsură ce combustibilul se scumpește, oamenii reduc treptat numărul de kilometri parcurși. Totuși, reacția este modestă la început.

La un preț de 10 lei pe litru, efectele sunt vizibile, dar limitate:

aproximativ 230.000 de mașini ar dispărea zilnic din trafic;

s-ar parcurge cu 5,4 milioane de kilometri mai puțin;

consumul de carburant s-ar reduce cu aproximativ 410.000 de litri pe zi.

Cu alte cuvinte, traficul s-ar mai aerisi, însă nu suficient pentru a produce o schimbare majoră.

Între 11 și 12 lei pe litru apare schimbarea de comportament

Dumitru Chisăliță spune că adevărata schimbare începe între 11 și 12 lei pe litru.

În acest interval, oamenii nu mai încearcă doar să optimizeze traseele sau să combine drumurile. Mulți încep să renunțe efectiv la utilizarea zilnică a mașinii.

La 12 lei pe litru, estimările indică:

între 600.000 și 800.000 de autoturisme mai puțin în trafic în fiecare zi;

peste 11 milioane de kilometri eliminați din circulație;

o reducere de aproximativ 850.000 de litri de carburant consumați zilnic.

Potrivit analizei, acesta este momentul în care costul combustibilului începe să schimbe cu adevărat obiceiurile de mobilitate.

De ce nu reacționează toți românii la fel

Autorul analizei atrage atenția că piața auto din România nu este omogenă.

Există milioane de persoane care folosesc mașina pentru navetă sau locuiesc în zone unde transportul public este slab dezvoltat. Pentru acești șoferi, automobilul nu este un lux, ci o necesitate.

În schimb, există și o categorie de utilizatori care poate renunța mai ușor la unele deplasări sau poate folosi alte mijloace de transport. Tocmai această categorie este cea care produce primele reduceri de trafic atunci când combustibilul se scumpește.

Ce s-ar întâmpla dacă litrul de carburant ar ajunge la 15 lei

Cel mai dur scenariu analizat de AEI este cel al unui preț de 15 lei pe litru.

În această situație:

între 1,35 și 1,6 milioane de autoturisme ar putea ieși zilnic din trafic;

s-ar elimina 19-21 milioane de kilometri parcurși zilnic;

consumul ar scădea cu 1,45-1,6 milioane de litri de carburant în fiecare zi.

Chiar și în acest scenariu extrem, concluzia este surprinzătoare: românii nu ar renunța complet la mașini.

De ce prețul nu rezolvă problema traficului

Analiza subliniază că majorarea prețului carburanților nu creează alternative de transport.

Fără investiții consistente în:

transport public;

infrastructură feroviară;

mobilitate urbană;

conexiuni între localități,

șoferii vor continua să depindă de automobil, chiar dacă îl vor folosi mai rar. În plus, costurile mai mari îi afectează în special pe cei cu venituri reduse, pentru care deplasarea la serviciu sau la școală rămâne obligatorie.

Potrivit președintelui Asociației Energia Inteligentă, întrebarea „La ce preț renunță românii la mașină?” nu are un răspuns simplu.

Datele arată că pragul critic este între 10 și 12 lei pe litru, când comportamentul începe să se schimbe accelerat. Însă nici la 15 lei pe litru automobilul nu dispare din viața românilor.

Concluzia analizei este clară: „Românii nu abandonează mașinile. Românii cel mult le folosesc mai puțin.”