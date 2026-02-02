Scandalul Epstein. „Bordelul elitei mondiale”, dirijat de la Moscova

Potrivit acestor surse, citate de ziarul britanic „Daily Mail”, Epstein ar fi facilitat întâlniri sexuale pentru membri ai elitei globale, în scopul obținerii de materiale compromițătoare, operațiune care ar fi servit intereselor Moscovei și, posibil, ale Israelului.

Documentele recent desecretizate includ 1.056 de mențiuni ale președintelui rus, Vladimir Putin, și peste 9.600 de referiri la Moscova.

Unele fișiere sugerează că Epstein ar fi avut întâlniri cu Vladimir Putin chiar și după condamnarea sa din 2008 pentru racolarea unei minore în scopuri de prostituție.

Sursele afirmă că aceste legături ar putea explica stilul de viață extrem de luxos al lui Epstein, disproporționat față de activitatea sa declarată de finanțist.

Nu există însă dovezi documentare directe, care să lege Kremlinul sau serviciile ruse de activitățile ilegale ale acestuia.

Conexiunile cu KGB și crima organizată rusă

Documentele mai arată că serviciile de securitate americane ar fi monitorizat timp de ani de zile conexiunile rusești ale lui Epstein, în timp ce autoritățile britanice ar fi fost mai rezervate, din cauza relației acestuia cu Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles al III-lea.

Printre materialele apărute se află și un e-mail în care se afirmă că Bill Gates ar fi cerut unui consilier al lui Epstein medicamente pentru tratarea bolilor cu transmitere sexuală, după „relații cu fete rusoaice” - acuzație respinsă de Gates ca fiind „complet falsă”.

Un alt document confirmă o investigație publicată anterior de „Mail on Sunday”, potrivit căreia Epstein i-ar fi propus prințului Andrew, în august 2010, să-l pună în legătură cu o rusoaică „frumoasă”, în vârstă de 26 de ani, la doi ani după condamnarea sa.

Experți americani în informații susțin că Epstein ar fi fost introdus în lumea spionajului prin intermediul unor afaceri derulate cu Robert Maxwell, magnatul media căzut în dizgrație, decedat în condiții neclare în 1991, când a fost găsit mort în Atlantic.

La rândul lui, Epstein a fost descoperit spânzurat într-o celulă din New York, în 2019, deces catalogat oficial drept sinucidere, deși familia sa susține că ar fi fost ucis pentru a fi redus la tăcere.

Fiica lui Maxwell, Ghislaine Maxwell, ispășește în prezent o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru trafic de minori și alte infracțiuni legate de asocierea ei cu Epstein, pe care l-ar fi cunoscut la scurt timp după moartea tatălui său.

Surse de securitate, citate de „Daily Mail”, afirmă că Robert Maxwell ar fi fost agent al Rusiei încă din anii ’70, implicat în operațiuni legate de emigrarea evreilor sovietici către Israel, cu participarea serviciului israelian Mossad.

În schimb, spun aceleași surse, Maxwell ar fi contribuit la spălarea de bani rusești în Occident, cu ajutorul lui Epstein.

Sursele susțin că finanțistul ar fi fost introdus în cercul lui Robert Maxwell și al KGB de către un magnat din industria petrolieră, plătit, la rândul său, de serviciile secrete ruse.

Investigații privind afacerile lui Robert Maxwell au scos la iveală legături nu doar cu KGB și Mossad, ci și cu serviciul britanic de informații externe, MI6.

Oficiali americani din domeniul securității cred, de asemenea, că Epstein ar fi avut relații de lungă durată cu crima organizată rusă, care l-ar fi putut șantaja. Acest lucru ar explica ușurința cu care Epstein părea să poată aduce tinere din Rusia.

„Îi ai pe Andrew, Bill Gates, Donald Trump, Bill Clinton și pe toți ceilalți plasați în situații compromițătoare, pe o insulă plină de tehnologie. Este cea mai mare operațiune de șantaj și seducție din lume.”, a declarat o altă sursă.

„Americanii urmăresc cazul de ani de zile, dar ai noștri au părut mult mai ezitanți, probabil din cauza legăturii cu familia regală.”, a mai precizat aceasta.

Toate personalitățile de rang înalt menționate în documente au negat orice implicare ilegală.

Acces la Putin

Un e-mail surprinzător, trimis lui Epstein pe 11 septembrie 2011, de către un asociat neidentificat, face referire la o „întâlnire cu Putin”, în cadrul unei viitoare vizite în Rusia.

Mesajul precizează: „Am vorbit cu Igor. A spus că data trecută, când ai fost în Palm Beach, i-ai spus că ai o întâlnire cu Putin pe 16 septembrie și că poate să-și rezerve biletul spre Rusia, urmând să ajungă acolo cu câteva zile înaintea ta.”

Epstein pare să fi avut programată o altă întâlnire cu Vladimir Putin și în 2014. Într-un e-mail adresat lui Epstein, antreprenorul japonez Joi Ito îi scrie că un alt miliardar american, Reid Hoffman, cofondatorul LinkedIn, nu a mai putut participa.

„Hei, Jeffrey. N-am reușit să-l conving pe Reid să-și schimbe programul ca să vină cu tine să-l întâlnească pe Putin.”, scrie Ito. Nu este însă clar dacă întâlnirea a mai avut loc.

Un mesaj ulterior trimis de Ito sugerează că deplasarea ar fi fost anulată, după doborârea avionului de pasageri „Malaysia Airlines” deasupra Ucrainei, pe 17 iulie 2014, incident soldat cu moartea a 298 de persoane.

„Nu e o idee bună acum, după prăbușirea avionului”, îi scria Ito lui Epstein, la trei zile după tragedie.

Într-un alt e-mail, trimis în noiembrie 2010, Epstein întreabă un interlocutor dacă are nevoie de viză pentru Rusia, adăugând: „Am un prieten al lui Putin - ar trebui să-l rog pe el?”

Consilier al Kremlinului în relația cu Trump

Alte mesaje indică faptul că Epstein pretindea că ar fi putut oferi Kremlinului informații valoroase despre Donald Trump, înaintea unui summit cu Vladimir Putin, desfășurat la Helsinki.

Finanțistul i-a scris lui Thorbjørn Jagland, pe atunci secretar general al Consiliului Europei, sugerând că i-ar putea transmite un mesaj lui Putin despre modul în care ar trebui gestionată relația cu președintele Statelor Unite.

Într-un schimb de mesaje din iunie 2018, Epstein sugera că Vitali Ciurkin, ambasadorul Rusiei la ONU, „l-a înțeles pe Trump, după conversațiile noastre”.

El îl sfătuia apoi pe Thorbjørn Jagland, fost prim-ministru al Norvegiei, că ar putea „să-i sugereze lui Putin ca Lavrov (n.r. Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe) să obțină informații, discutând cu mine”.

Epstein îi mai transmitea lui Jagland că Donald Trump „trebuie să fie văzut ca obținând ceva”, în urma negocierilor. Jagland i-a răspuns că urma să se întâlnească, în lunea următoare, cu un asistent al lui Lavrov și îi va transmite acestuia mesajul.

La începutul aceleiași luni, Epstein îi trimisese un mesaj și lui Steve Bannon, pe atunci principalul strateg politic al lui Trump, informându-l că Jagland urma să se întâlnească atât cu Putin, cât și cu Lavrov, după care avea să petreacă noaptea la reședința sa din Paris.

Aceste schimburi de mesaje, considerate de surse drept ieșite din comun, au avut loc înaintea summitului simbolic de la Helsinki, din iulie 2018, atunci când Donald Trump a declarat public că nu crede că Rusia a intervenit în alegerile prezidențiale americane din 2016.

În 2021, într-o carte semnată de jurnalistul de investigație Craig Unger, autorul susține că, înainte de a deveni președinte, Donald Trump ar fi stabilit legături cu cercurile lui Putin, prin intermediul prieteniei sale de 15 ani cu Epstein.

Femei și materiale compromițătoare

În volumul „American Kompromat: How the KGB Cultivated Donald Trump” („Materiale compromițătoare americane: Cum l-a cultivat KGB pe Donald Trump”), Unger afirmă, de asemenea, că Epstein s-ar fi bazat pe proxeneți ruși pentru a-i furniza multe dintre tinerele pe care, ulterior, le-a abuzat.

Autorul susține că FSB - succesorul KGB - ar fi putut obține materiale de șantaj din numeroasele înregistrări video, pe care Epstein ar fi pretins că le realiza cu prietenii săi celebri și tinerele implicate.

De altfel, corespondența lui Epstein scoate la iveală modul în care acesta continua să faciliteze contacte personale chiar și după condamnarea sa.

În 2010, i-a propus fostului duce de York o „prietenă” de 26 de ani, „rusoaică, inteligentă și frumoasă”. Potrivit „Mail on Sunday”, femeia respectivă ar fi fost ulterior abuzată și traficată de către Epstein timp de mai mulți ani.

Noile documente indică și legături între Epstein și Masha Drokova, fost lider al organizației de tineret pro-Putin, stabilită ulterior în Statele Unite, unde a devenit antreprenoare în San Francisco.

Drokova era cunoscută pentru activismul său fervent pro-Kremlin în adolescență și a apărut într-un documentar în care îl sărută pe Vladimir Putin.

Potrivit unei surse din FBI, compania acesteia, „Day One Ventures”, se afla „în Silicon Valley pentru a fura tehnologie”.

Documentele menționează și o discuție între un informator FBI și Drokova, în care aceasta nu a vorbit despre tehnologie, ci l-a privit pe interlocutor și a spus: „Îl cunoșteai pe Epstein, nu-i așa?”. Ea l-ar fi descris pe Epstein drept „un om minunat” și ar fi afirmat că este „o tragedie ce i s-a întâmplat”.

Legături și cu Mossad?

Un alt document dezvăluie faptul că FBI ar fi fost avertizat că Epstein era considerat un posibil agent al serviciului israelian Mossad.

Un raport intern al FBI consemnează afirmațiile unei surse, potrivit căreia „Epstein era apropiat de fostul prim-ministru al Israelului, Ehud Barak, și ar fi fost instruit ca spion sub îndrumarea acestuia”.

În iunie 2013, Epstein i-a trimis un e-mail lui Barak, în care scria: „Putin își va reorganiza echipa în vară, aducând mai aproape doar oameni foarte de încredere… mai multe informații la telefon sau față în față”.

„Cât de prost este Trump!”

Noile documente, desecretizate sâmbătă de către Departamentul de Justiție din SUA, conțin și un schimb de e-mailuri între Jeffrey Epstein și Larry Summers, fost secretar al Trezoreriei SUA și fost președinte al Universității Harvard, în care aceștia îl bârfeau pe Donald Trump.

Conversația a avut loc în mai 2017, a precizat CNN, atunci când Donald Trump se afla la primul său mandat de președinte al Statelor Unite.

„Cât de vinovat este Donald?”, îl întreabă Summers pe Epstein, în e-mailul în care discutau despre acuzațiile că Rusia l-ar fi ajutat pe Trump să câștige alegerile din 2016, idee pe care, spune Summers, a considerat-o „plauzibilă, dar nu sigură”. Trump a negat constant orice implicare a Rusiei în acele alegeri.

Epstein îi răspunde că „lumea ta nu înțelege cât de prost este el, de fapt”.

Într-un e-mail anterior, din octombrie 2016, Summers îl întreabă pe Epstein: „Cât de plauzibilă este ideea că Trump este un consumator de cocaină?” Epstein a răspuns: „zero”.

În iulie 2017, Summers i-a scris lui Epstein: „Cred că prietenul tău este bolnav mintal”. Epstein a răspuns că „nu este prietenul meu, ți-am mai spus asta”. Niciunul nu i-a menționat numele lui Donald Trump, dar cei doi discută pe larg acțiunile de politică externă ale președintelui.

Epstein și Summers au corespondat ani buni după condamnarea inițială a lui Epstein, reiese din documentele desecretizate până acum.



