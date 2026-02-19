Închisoare pe viață pentru fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol

Yoon a fost găsit vinovat de conducerea unei insurecții după declararea legii marțiale din 3 decembrie 2024. Este primul șef de stat ales în era democratică a Coreei de Sud care primește pedeapsa maximă cu închisoarea, scrie The Guardian.

Potrivit procurorilor, Yoon a ordonat trimiterea de trupe la Adunarea Națională pentru a bloca sala de ședințe și a aresta lideri politici cheie. Scopul era paralizarea legislativului și preluarea controlului asupra comisiei electorale naționale.

După câteva ore, 190 de parlamentari au rupt cordoanele militare și au adoptat o rezoluție care ridica legea marțială. Parlamentul l-a pus sub acuzare pe Yoon în 11 zile, iar curtea constituțională l-a destituit patru luni mai târziu.

Procurorii au cerut pedeapsa capitală, argumentând că Yoon a distrus grav ordinea constituțională. Tribunalul a optat pentru închisoare pe viață, considerând că planul nu a fost meticulos, că Yoon a încercat să limiteze folosirea forței fizice și că majoritatea planurilor sale au eșuat. Instanța a subliniat și lipsa de remușcări a fostului președinte pe parcursul procesului.

Tribunalul a condamnat și șapte co-inculpați. Fostul ministru al apărării Kim Yong-hyun a primit 30 de ani, fostul comandant al serviciilor de informații Noh Sang-won 18 ani, iar fostul șef al poliției Cho Ji-ho 12 ani. Doi inculpați au fost achitați.

Susținătorii lui Yoon au izbucnit în lacrimi la pronunțarea sentinței, strigând că „țara este terminată". La 500 de metri distanță, grupurile progresiste au aplaudat, deși unii și-au exprimat dezamăgirea că nu a fost aplicată pedeapsa cu moartea. Echipa juridică a lui Yoon a calificat verdictul drept „o concluzie prestabilită" și a promis apel.

Fostul președinte are în față șase procese suplimentare, inclusiv o acuzație de trădare pentru care ar fi ordonat incursiuni cu drone în spațiul aerian nord-coreean. El fusese deja condamnat la cinci ani pentru obstrucționarea propriului arest. Eliberarea condiționată este teoretic posibilă după 20 de ani, dacă demonstrează bună purtare și remușcări.

(sursa: Mediafax)