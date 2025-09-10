UPDATE Spațiul aerian al NATO, încălcat de către Rusia! Polonia doboară dronele Kremlinului

UPDATE 2

Amenințare directă la adresa Poloniei

Premierul polonez Donald Tusk a confirmat faptul că mai multe drone au intrat în Polonia spunând că unele au reprezentat o „amenințare directă”. Dronele au fost doborâte de polonezi în noaptea de marți spre miercuri. Autoritățile poloneze s-au reunit de urgență pentru a analiza criza de securitate.

Premierul polonez Donald Tusk afirmă că spațiul aerian polonez a fost încălcat de „un număr mare de drone rusești” și că unele au reprezentat o „amenințare directă”, potrivit AP.

UPDATE 1

„Cel puțin opt drone de atac”

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, cere aliaților occidentali să impună sancțiuni dure împotriva Rusiei după ce mai multe drone au ajuns pe teritoriul Poloniei. Nu este un accident, ci un precedent extrem de periculos pentru Europa, a avertizat Zelenski.

Mesajul a fost publicat pe platforma X.

„Moscova împinge întotdeauna limitele posibilului și, dacă nu întâmpină o reacție puternică, rămâne la un nou nivel de escaladare. Astăzi a existat o altă etapă de escaladare - drone ruso-iraniene au operat în spațiul aerian al Poloniei, în spațiul aerian NATO. Nu a fost vorba doar de o dronă care ar putea fi considerată un accident, ci de cel puțin opt drone de atac îndreptate spre Polonia”, a scris Zelenski.

Președintele ucrainean le-a cerut aliaților să sancționeze dur Rusia.

„Un precedent extrem de periculos pentru Europa. Dacă vor exista pași suplimentari depinde în întregime de coordonarea și forța răspunsului. Rușii trebuie să simtă consecințele. Rusia trebuie să simtă că războiul nu poate fi extins și va trebui să i se încheie. Pauza sancțiunilor a durat mult prea mult. Amânarea restricțiilor asupra Rusiei și a complicilor săi înseamnă doar creșterea brutalității atacurilor. Sunt necesare suficiente arme pentru a descuraja Rusia. Este nevoie de un răspuns ferm - și acesta poate fi doar un răspuns comun al tuturor partenerilor: Ucraina, Polonia, toți europenii, Statele Unite. Le mulțumesc tuturor celor care ajută”, a precizat Volodimir Zelenski.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

„Mai multe drone nu sunt o greșeală!”

Un fost secretar adjunct al apărării al SUA a declarat pentru BBC că este greu de imaginat că incursiunea dronelor rusești în Polonia a fost o greșeală.

„O dronă este o greșeală, mai multe drone nu sunt o greșeală”, a declarat Jim Townsend pentru BBC.

„Acesta este, cel mai probabil, un test - acesta este un test la care NATO trebuie să răspundă... Acum, partea politică a NATO este cea care se află pe scaunul fierbinte pentru a se asigura că răspunsul din partea alianței este adecvat.”

Între timp, președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a anunțat, miercuri dimineață, că a convocat o ședință a Biroului de Securitate Națională în urma incidentului cu drone de miercuri. Dronele care au încălcat spațiul aerian polonez în timpul unui atac rusesc în Ucraina au fost doborâte.

Mesajul a fost transmis pe platforma X.

„De când au avut loc încălcările spațiului aerian polonez, am fost în contact constant cu viceprim-ministrul, ministrul Apărării Naționale și cu cei mai înalți comandanți din Forțele Armate Poloneze. Am participat la o ședință de informare la Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze. În curând voi conduce o ședință de informare la Biroul de Securitate Națională (BBN), la care va participa prim-ministrul. Securitatea patriei noastre este prioritatea noastră principală și necesită o cooperare strânsă”, a transmis Karol Nawrocki.

Armata poloneză a anunțat miercuri dimineață că a doborât drone care au încălcat spațiul său aerian în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei vecine. Aeroporturile Varșovia Chopin, Rzeszów-Jasionka, Varșovia Modlin și Lublin și-au suspendat operațiunile din motive de securitate.

Rușii au lansat peste noapte sute de drone și zeci de rachete către Ucraina

Rușii au lansat în noaptea de marți spre miercuri sute de drone și zeci de rachete către Ucraina. Potrivit președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, au fost vizate 15 regiuni. Cel puțin o persoană a murit și printre clădirile lovite este o croitorie.

Zelenski a anunțat pe platforma X că miercuri dimineață „salvatorii lucrează în Volocisk, regiunea Hmelnițki, unde rușii au lovit un atelier de croitorie cu o rachetă.”

Trei persoane au fost rănite, a mai spus liderul ucrainean adăugând că în timpul atacului nocturn asupra Ucrainei, rușii au folosit aproximativ 415 drone de diferite tipuri și peste 40 de rachete de croazieră și balistice.

15 regiuni ucrainene au fost atacate și o persoană a fost ucisă în urma bombardamentelor din regiunea Jitomir, a precizat Zelenski.

Deși declară că sunt dispuși să înceapă negocierile pentru încheierea conflictului, rușii au intensificat în ultimele zile atacurile asupra Ucrainei omorând civili și distrugând ținte civile.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)