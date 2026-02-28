Arabia Saudită anunță că se alătură SUA împotriva Iranului

„Rolul nostru este să colaborăm cu Statele Unite și cu vecinii noștri, precum Iranul, pentru a asigura stabilitatea și securitatea regiunii... este clar că de data aceasta am eșuat”, a declarat Anwar Gargash, consilierul președintelui EAU.

El a afirmat că țara sa și alte țări din regiune depun „eforturi intense” pentru a evita acest război.

În primele declarații ale unui oficial din Golf, Gargash a spus că EAU, care a fost ținta Iranului sâmbătă ca răspuns la atacurile SUA și Israelului, nu „înțelege pe deplin” cum se va desfășura acest război și a cerut revenirea la negocieri.

„Suntem extrem de consternați și condamnăm extinderea acestui conflict de către Iran pentru a include vecinii... dar cred că, în același timp, înțelegem cu toții că regiunea trebuie să fie ferită de o confruntare militară de dimensiuni pe care nu le înțelegem pe deplin”, a adăugat el.

Gargash a spus că Emiratele Arabe Unite nu au fost informate în prealabil cu privire la o operațiune militară, dar se așteptau la aceasta pe baza rezultatului negocierilor dintre SUA și Iran.

Gargash a afirmat că, deși programele nucleare și balistice iraniene reprezintă o amenințare la adresa stabilității regionale, acestea trebuie abordate printr-un „proces politic” și negocieri.

(sursa: Mediafax)