Iranul transmite o nouă ofertă de negocieri către SUA prin Pakistan. Tensiuni majore și presiuni asupra lui Donald Trump

Negocieri în umbră între Iran și SUA: ce urmează după amenințările de război

Teheranul încearcă să relanseze dialogul cu Washingtonul, trimițând o nouă propunere de negocieri prin intermediul Pakistanului. Mișcarea vine într-un moment critic, marcat de tensiuni militare, volatilitate pe piețele energetice și presiuni legale asupra administrației americane.

Iranul face un nou pas diplomatic într-un context exploziv

Iranul a transmis cea mai recentă ofertă de negocieri către Statele Unite prin canale diplomatice pakistaneze, potrivit agenției oficiale IRNA. Inițiativa ar putea reprezenta un punct de cotitură în reluarea dialogului dintre cele două state, după o perioadă tensionată care a destabilizat regiunea și piețele globale.

Deși detaliile propunerii nu au fost făcute publice, reacția piețelor a fost imediată. Prețurile petrolului, care crescuseră puternic pe fondul blocadei impuse de Iran în Strâmtoarea Ormuz, au înregistrat o scădere după apariția informației. Această rută strategică este esențială pentru transportul a aproximativ 20% din resursele energetice globale, iar perturbarea ei a generat îngrijorări serioase privind economia mondială.

Armistițiu fragil și amenințări de escaladare militară

Deși un armistițiu este în vigoare din 8 aprilie, situația rămâne volatilă. Informațiile potrivit cărora Donald Trump ar fi fost informat despre posibile noi lovituri militare împotriva Iranului au dus la o creștere abruptă a prețului petrolului, care a atins cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani.

Surse iraniene de rang înalt susțin că Teheranul se pregătește pentru un posibil atac rapid din partea SUA, urmat de o intervenție israeliană. Ca reacție, Iranul și-a activat sistemele de apărare aeriană și avertizează că va răspunde dur oricărei agresiuni.

Trump respinge oferta anterioară și se confruntă cu presiuni interne

Președintele american Donald Trump a declarat recent că nu este mulțumit de propunerea anterioară venită din partea Iranului. În paralel, acesta se află într-o situație delicată pe plan intern, fiind presat de un termen legal impus de Congres pentru a încheia conflictul sau a solicita o prelungire oficială.

Totuși, oficialii americani sugerează că, în contextul armistițiului actual, ostilitățile ar putea fi considerate încheiate din punct de vedere juridic, ceea ce ar putea evita o confruntare directă cu legislativul.

Piețele globale rămân sub presiune

Incertitudinea legată de negocieri și riscul unei blocade prelungite în Strâmtoarea Ormuz continuă să afecteze piețele energetice. Cotația petrolului Brent pentru luna iulie a scăzut ușor la 109,96 dolari pe baril după apariția știrii, dar rămâne pe un trend ascendent, după ce a atins recent 126 de dolari.

Această volatilitate alimentează temerile privind o posibilă recesiune globală, în contextul creșterii costurilor energetice.

Iranul avertizează: negocierile vor fi dificile

Oficialii iranieni temperează așteptările privind rezultatele rapide ale negocierilor. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmaeil Baghaei, a declarat că procesul va fi unul complex și de durată.

În același timp, lideri militari iranieni transmit mesaje dure către Washington. Un oficial al Gardienilor Revoluției a avertizat că orice atac american va duce la "lovituri lungi și dureroase", iar comandantul aerospațial Majid Mousavi a afirmat: "ce s-a întâmplat cu bazele voastre din regiune se va întâmpla și cu navele voastre de război".

