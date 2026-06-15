„Omul-Păianjen din Yemen” a murit după o cădere într-un crater vulcanic

Al-Qaqa Ibn Antar, în vârstă de 30 de ani, și-a pierdut viața vineri după ce a căzut în craterul vulcanic Hardah Dam, situat în provincia Dhale din sudul Yemenului, au anunțat autoritățile locale. Momentul tragediei a fost surprins într-un videoclip publicat de Autoritatea pentru Apărare Civilă. În imagini, Antar poate fi văzut cățărându-se pe un perete abrupt de stâncă fără corzi sau alte sisteme de siguranță. La un moment dat își pierde priza și cade în gol, mai scrie AP.

Potrivit autorităților, aventurierul urca pe pereții craterului Hardah Dam, o formațiune vulcanică spectaculoasă cunoscută pentru pereții săi abrupți și lacul cu apă sulfuroasă aflat la bază. Craterul are aproximativ 120 de metri adâncime. Echipele de intervenție, inclusiv scafandri și specialiști în salvări acvatice, au fost mobilizate pentru recuperarea trupului. Operațiunea a durat aproximativ patru ore din cauza terenului dificil și a accesului extrem de complicat. Corpul lui Antar a fost găsit la circa 30 de metri sub suprafața apei.

Al-Qaqa Ibn Antar era cunoscut în Yemen și pe rețelele sociale pentru videoclipurile în care realiza ascensiuni periculoase pe stânci și formațiuni montane fără echipamente de protecție. Numeroase imagini publicate de acesta îl arătau suspendat de marginea unor prăpăstii, folosindu-și doar mâinile pentru a se menține. Clipurile sale adunau frecvent milioane de vizualizări și i-au adus porecla de „Omul-Păianjen din Yemen”.

După accident, Autoritatea pentru Apărare Civilă a transmis un apel către practicanții sporturilor extreme și ai activităților de aventură să respecte măsurile de siguranță și să utilizeze echipamente adecvate de protecție. Autoritățile au subliniat că lipsa echipamentului de securitate a fost un factor major în producerea tragediei.

Yemen's "Spider-Man" dies Adventurer Al-Qaqa'a bin Antar tragically fell to his death inside the Damt volcanic crater during a climbing stunt.



Video of the fall: ???? pic.twitter.com/kUbUEytHDp — RussiaNews ???????? (@mog_russEN) June 13, 2026

(sursa: Mediafax)