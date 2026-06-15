Ciprian Ciucu anunță un nou regulament pentru terasele din București

„În această perioadă lucrăm la mai multe regulamente pentru a aduce mai multă ordine și mai multă predictibilitate în București. Prea des, spațiul public este abuzat: clădirile de patrimoniu sunt împopoțănate, trotuarele sunt ocupate, iar ceea ce ar trebui să fie excepția ajunge să devină regulă”, a notat pe Facebook, Ciprian Ciucu.

Edilul a transmis că mediul de afaceri se confruntă cu dificultăți generate de lipsa unor proceduri clare. Potrivit acestuia, procesul de autorizare a teraselor durează prea mult și este uneori subiectiv.

„În același timp, mediul de afaceri nu beneficiază de reguli clare. Autorizarea teraselor durează prea mult, și din vina noastră, a Primăriei, și este, uneori, arbitrară. Legea nu este aplicată consecvent, conformarea voluntară este sporadică, iar sentimentul general este că fiecare se descurcă după propriile reguli. Un oraș nu poate funcționa astfel”, a spus primarul.

Oficialul a declarat că regulamentul a fost pus în dezbatere publică după mai multe runde de discuții cu industria HoReCa și în urma unei analize a practicilor din alte orașe europene.

„Am promis un regulament pentru terasele de pe domeniul public. Am lucrat mult la el și am analizat modul în care procedează alte orașe civilizate. Nu este un regulament făcut în debara. Până acum am avut o serie de consultări cu proprietarii de terase, am ascultat puncte de vedere și am încercat să găsim cele mai bune soluții”, a susținut edilul.

„L-am publicat, l-am pus în dezbatere publică și așteptăm feedback pentru a-l îmbunătăți, astfel încât să putem merge mai departe cu adoptarea lui în Consiliul General. Doar așa putem transforma devălmășia în rânduială”, a conchis Ciucu.

(sursa: Mediafax)