Jurnalul.ro Ştiri Externe „Părăsiți zona imediat!" Iranul transformă porturile din Emirate în ținte de război

de Redacția Jurnalul    |    14 Mar 2026   •   18:50
Iran a anunțat că se pregătește să lanseze atacuri asupra a trei porturi din Emiratele Arabe Unite ca răspuns la atacul asupra insulei Kharg și a cerut oamenilor să evacueze acele zone, potrivit agenției Tasnim.

Armata iraniană a emis sâmbătă după amiază un avertisment de evacuare către locuitorii și rezidenții din unele zone din Emiratele Arabe Unite, anunță i24 news.

Locuitorilor și rezidenților din zonele indicate pe hartă în Emiratele Arabe Unite li se comunică să părăsească imediat zona porturilor Jebel Ali, Khalifa și Fujairah.

Aceste zone au devenit ținte legitime din cauza prezenței și ascunderii forțelor militare ale Statelor Unite în mijlocul facilităților civile și vor fi vizate în următoarele ore.

Se solicită tuturor cetățenilor, angajaților porturilor și persoanelor aflate în apropierea acestor facilități să părăsească aceste zone cât mai rapid pentru a-și proteja viața”, este anunțul Iranului.

Până acum, doar IDF, armata Israelului, emitea uneori ordine de evacuare, înainte atacurilor din Liban și Iran, pentru ca populația civilă din zonele populate să se adăpostească.

Acesta este primul ordin de evacuare emis de forțele iraniene.

Răspunsul Iranului vine după ce aseară, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că forțele SUA „au distrus complet fiecare țintă militară de pe Insula Kharg, bijuteria coroanei Iranului”.

„Acum câteva momente, la ordinul meu, Comandamentul Central al Statelor Unite a executat unul dintre cele mai puternice raiduri de bombardament din istoria Orientului Mijlociu și a distrus complet fiecare țintă MILITARĂ din bijuteria coroanei Iranului, Insula Kharg”, a spus Trump.

Sâmbătă, președintele SUA a publicat imaginile atacurile pe pagina sa de socializare.

Insula găzduiește rezervoare importante de stocare, conducte și instalații de încărcare a cisternelor conectate la cele mai mari câmpuri petroliere ale Iranului.

Aceasta servește drept terminal principal pentru aproape toate exporturile de petrol, gestionând aproximativ 90 – 95% din exporturile Iranului.

Țițeiul iranian este încărcat în nave prin intermediul instalațiilor petroliere. Până aseară, „bijuteria coroanei Teheranului” a rămas neafectată de atacurile SUA, dar și ale Israelului.

Pentru că veniturile din petrol finanțează o mare parte din guvernul și economia Iranului, insula este esențială din punct de vedere economic.

De asemenea, este o țintă strategică și militară majoră, deoarece perturbarea acesteia ar putea afecta grav economia Iranului și ar putea afecta prețurile globale ale petrolului.

(sursa: Mediafax)

