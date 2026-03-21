Incident major în Oceanul Indian: Iranul ar fi lansat rachete balistice asupra unei baze militare strategică SUA

Iranul ar fi lansat rachete balistice asupra bazei SUA din Oceanul Indian. Incidentul care tensionează situația globală

Un nou episod tensionat zguduie scena geopolitică internațională: Iranul ar fi lansat două rachete balistice spre baza militară americano-britanică de pe Insula Diego Garcia. Deși atacul nu și-a atins ținta, implicațiile sunt majore și ridică semne de întrebare privind escaladarea conflictului.

Atacul asupra Diego Garcia marchează o nouă fază a conflictului. Până acum, Iranul vizase ținte din Orientul Mijlociu ca răspuns la loviturile americano-israeliene din 28 februarie. Generalul israelian Eyal Zamir a declarat că presiunea militară „va crește tot mai mult". Liderul Hezbollah, Naim Kassem, a avertizat că organizația va lupta „până la capăt".

Atac ratat asupra unei baze strategice din Oceanul Indian

Potrivit publicației The Wall Street Journal, Iranul ar fi lansat două rachete balistice cu rază intermediară de acțiune către baza militară comună americano-britanică situată pe Insula Diego Garcia.

Baza, aflată la aproximativ 4.000 de kilometri de teritoriul iranian, este una dintre cele mai importante poziții strategice ale Statelor Unite în regiune.

Surse oficiale americane au declarat că niciuna dintre rachete nu a lovit ținta. Una dintre ele s-ar fi defectat în timpul zborului, iar cealaltă ar fi fost interceptată de o navă de război americană cu un sistem de apărare de tip SM-3, deși succesul interceptării nu a fost confirmat oficial.

Tăcere oficială și reacții întârziate

Contactat de AFP, Pentagon a refuzat să comenteze incidentul.

De asemenea, Casa Albă, autoritățile britanice și Ministerul Apărării al Regatului Unit nu au oferit reacții imediate, potrivit Reuters.

Context geopolitic exploziv: disputa asupra Insulelor Chagos

Incidentul are loc într-un context tensionat, în care Arhipelagul Chagos este subiectul unei dispute diplomatice între Regatul Unit, Statele Unite și Mauritius.

În 2025, Londra a semnat un acord de transfer al suveranității către Mauritius, păstrând însă un contract de închiriere pe 99 de ani pentru Diego Garcia, unde este amplasată baza militară.

Donald Trump critică Londra și avertizează asupra unui posibil conflict

Președintele Donald Trump a criticat dur poziția inițială a premierului britanic Keir Starmer privind utilizarea bazei pentru operațiuni împotriva Iranului.

Trump a avertizat anterior că baza Diego Garcia ar putea deveni esențială în cazul unui atac iranian, subliniind importanța strategică a acesteia pentru securitatea SUA.

De ce este Diego Garcia vitală pentru SUA

Baza militară de pe Insula Diego Garcia găzduiește active militare esențiale, inclusiv submarine nucleare, bombardiere și distrugătoare, fiind un punct cheie pentru operațiuni în Orientul Mijlociu și Asia.

Lupta pentru securizarea Strâmtorii Ormuz continuă

Războiul a intrat în cea de-a treia săptămână. Traficul prin Strâmtoarea Ormuz, prin care trece aproximativ 20% din petrolul mondial, a fost afectat. Prețul petrolului a urcat puternic, alimentând temeri privind o criză energetică globală. Brentul a ajuns la 112 dolari pe baril.

Vineri, Donald Trump a publicat pe Truth Social lista obiectivelor militare americane în Iran. Printre acestea se numără degradarea completă a capacității de rachete și împiedicarea permanentă a accesului Iranului la capacitate nucleară.

Trump a precizat că securizarea Strâmtorii Ormuz va reveni altor națiuni după eliminarea amenințării iraniene.

Agerpres și Mediafax