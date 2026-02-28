x close
Iranul afirmă că știa de „intențiile" SUA și ale Israelului de a lansa atacuri

28 Feb 2026
Iranul afirmă că știa de „intențiile” SUA și ale Israelului de a lansa atacuri
Sursa foto: Hepta/

Ministerul de Externe al Iranului afirmă într-o declarație că, deși Iranul era conștient de „intențiile” SUA și Israelului de a lansa atacuri, a intrat totuși în negocieri.

Acesta recunoaște că atacurile au avut loc „în timp ce Iranul și Statele Unite se aflau în mijlocul unui proces diplomatic”, relatează BBC.

A treia rundă de negocieri indirecte privind programul nuclear între Iran și SUA a avut loc acum două zile, pe 26 februarie, la Geneva, fără a se înregistra vreun progres.

Iranul și SUA au mai organizat cinci runde de negocieri, tot fără rezultate, în luna mai a anului trecut, iar a șasea rundă, programată pentru iunie 2025, a fost anulată după ce Israelul a lansat atacuri surpriză asupra unor ținte iraniene, declanșând un conflict de 12 zile în care SUA au lovit trei obiective nucleare iraniene importante.

Donald Trump susține pe Truth Social că Iran a încercat să interfereze în alegerile din SUA în 2020 și 2024, încercând să-l împiedice să câștige președinția SUA.

Singura țară care nu a fost lovită deocamdată de Iran și care adăpostește baze SUA este Oman.

Mai mulți comandanți ai Gărzilor Revoluționare din Iran și oficiali politici au fost uciși sâmbătă într-o serie de atacuri americano-israeliene, a declarat pentru Reuters o sursă iraniană apropiată conducerii țării.

 

(sursa: Mediafax)

 

