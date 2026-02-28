x close
Palatul liderului suprem Khamenei, distrus în atacurile asupra Iranului

de Redacția Jurnalul    |    28 Feb 2026   •   14:14
Palatul liderului suprem Khamenei, distrus în atacurile asupra Iranului
Sursa foto: Hepta/Nu este clar dacă Khamenei se afla în palat în momentul atacului

Palatul liderului suprem Khamenei, distrus în atacurile asupra Iranului. Nu se știe dacă ayatolahul era în clădire.

Canalul 12 israelian, citând surse anonime, afirmă că palatul liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost complet distrus.

Toți liderii cheie ai Iranului ar fi fost vizați în atacurile de sâmbătă.

Nu este clar dacă Khamenei se afla în palat în momentul atacului.

Potrivit acelorași surse, toate țintele de rang înalt ale conducerii iraniene au fost vizate în cursul zilei de sâmbătă, 28 februarie 2026.

Informațiile provin din surse israeliene anonime și nu au fost confirmate oficial.

(sursa: Mediafax)

 

