Palatul liderului suprem Khamenei, distrus în atacurile asupra Iranului

Canalul 12 israelian, citând surse anonime, afirmă că palatul liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost complet distrus.

Toți liderii cheie ai Iranului ar fi fost vizați în atacurile de sâmbătă.

Nu este clar dacă Khamenei se afla în palat în momentul atacului.

Potrivit acelorași surse, toate țintele de rang înalt ale conducerii iraniene au fost vizate în cursul zilei de sâmbătă, 28 februarie 2026.

Informațiile provin din surse israeliene anonime și nu au fost confirmate oficial.

Satellite imagery from Airbus Defence and Space, obtained by the New York Times, shows that Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei’s home in Tehran has been entirely destroyed as a result of strikes this morning by the Israeli Air Force. pic.twitter.com/tu44p10vZ9 — OSINTdefender (@sentdefender) February 28, 2026

(sursa: Mediafax)