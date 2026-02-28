Cât potențial pierdem fără să știm? Dialog România–Europa despre viitorul copiilor cu abilități înalte: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României și președintele European Council for High Ability

Un punct central al dialogului a fost cercetarea „Tiparul neurocognitiv al excelenței românești”, realizată în parteneriat cu Institutul BrainMap. Studiul combină analiza neurocognitivă (prin qEEG), evaluarea psihologică și testarea cognitivă pentru a înțelege cum funcționează creierul copiilor cu performanțe remarcabile. Dr. O’Reilly a subliniat că Europa are încă puține cercetări neurocognitive dedicate acestui domeniu și că abordările simpliste, bazate exclusiv pe note sau pe IQ, sunt insuficiente.

„Dacă te uiți doar la IQ sau la notele școlare, pierzi o mare parte din imagine. Este esențial să înțelegem profilul neurocognitiv și psihologic al acestor tineri pentru a-i putea susține corect”, a declarat președintele ECHA.

În Europa, modelul dominant nu mai este cel al selecției rigide, ci al „dezvoltării talentului” - un proces care presupune intervenție timpurie, medii educaționale adecvate și sprijin emoțional constant. Una dintre ideile cele mai răspândite în societate este că elevii foarte inteligenți nu au nevoie de ajutor suplimentar. Realitatea, spun specialiștii, este diferită: „Intervenția timpurie este mult mai eficientă decât intervenția târzie. Dacă acești copii nu sunt sprijiniți, este foarte probabil să nu reușească la nivelul la care ar putea”, avertizează Dr. O’Reilly.

Cu alte cuvinte, potențialul ignorat nu rămâne în așteptare, ci se estompează sau se dezvoltă în alte sisteme educaționale mai receptive. România investește mult sub media europeană în cercetare și dezvoltare, iar clasamentele de inovare o plasează constant în zona inferioară a Uniunii Europene - această pierdere devine nu doar educațională, ci strategică.

Dialogul a abordat și un aspect tot mai discutat în Europa: legătura dintre performanță și echilibrul emoțional: „Excelența sustenabilă presupune autoreglare, reziliență și sprijin emoțional. Școlile ar trebui să creeze medii care încurajează provocarea intelectuală, dar și reflecția, autonomia și gestionarea stresului”, a punctat președintele ECHA.

Conceptul de „dezvoltare asimetrică” explică de ce un copil poate avea o capacitate intelectuală mult peste vârsta sa, dar o maturitate emoțională specifică vârstei cronologice. Fără un echilibru între cele două dimensiuni, performanța poate deveni fragilă.

Datele europene arată că România rămâne mult sub media UE în ceea ce privește investițiile în cercetare și indicatorii de inovare. În paralel, rezultatele elevilor români la testările internaționale indică un nivel ridicat de dificultate în atingerea competențelor de bază, în timp ce procentul celor care ating niveluri avansate este redus comparativ cu alte state europene. Acest contrast explică de ce România produce excelență punctuală, dar nu reușește să o transforme într-o infrastructură stabilă de performanță. În acest context, dialogul cu conducerea ECHA devine mai mult decât un schimb de idei: este o aliniere la o dezbatere europeană esențială despre viitorul capitalului uman: „Tot ceea ce faceți se încadrează în direcția în care evoluează domeniul la nivel internațional”, a concluzionat Dr. O’Reilly.

Așadar, avantajul competitiv nu mai este dat doar de resurse naturale sau de costuri reduse, ci de capacitatea de a identifica și cultiva talentul. România are copii capabili de performanțe excepționale. Întrebarea nu este dacă există potențial, ci dacă sistemul știe să-l recunoască, să-l sprijine și să-l păstreze. Pentru că, așa cum avertizează președintele ECHA, excelența nu este un accident, ci este rezultatul unui sistem care înțelege că talentul, fără intervenție și fără echilibru, poate deveni o oportunitate pierdută.

ECHA este principala rețea europeană dedicată studiului și susținerii persoanelor cu abilități înalte, reunind cercetători, profesori, psihologi și factori de decizie interesați de dezvoltarea talentului. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României este afiliată internațional la European Council for High Ability, iar dialogul strategic confirmă interesul internațional pentru inițiativele derulate în România și pentru modelele de cercetare aplicată dezvoltate aici.