Iranul anunță că a doborât al doilea avion american militar astăzi

Autoritățile iraniene au anunțat că au doborât un avion militar american de tip A-10 în apropierea Strâmtorii Ormuz, potrivit agenției de presă Tasnim, citate de Al Jazeera.

Aeronava ar fi fost țintită în apele din sudul și din jurul Strâmtorii, potrivit forțelor militare iraniene.

Incidentul s-a petrecut după ce un avion de luptă american a fost doborât deasupra teritoriului iranian.

Unul dintre membrii echipajului avionului de luptă american doborât în Iran a fost recuperat de forțele SUA, iar operațiunile de căutare salvare continuă și pentru cel de-al doilea pilot.

