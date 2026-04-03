Jurnalul.ro Ştiri Externe Iranul anunță că a doborât al doilea avion american militar astăzi

de Redacția Jurnalul    |    03 Apr 2026   •   23:01
Sursa foto: Hepta/Aeronava ar fi fost țintită în apele din sudul și din jurul Strâmtorii

Iranul susține că a doborât un avion de atac A-10 al SUA în zona Strâmtorii Ormuz, fiind al doilea incident de acest tip petrecut vineri.

Autoritățile iraniene au anunțat că au doborât un avion militar american de tip A-10 în apropierea Strâmtorii Ormuz, potrivit agenției de presă Tasnim, citate de Al Jazeera.

Aeronava ar fi fost țintită în apele din sudul și din jurul Strâmtorii, potrivit forțelor militare iraniene.

Incidentul s-a petrecut după ce un avion de luptă american a fost doborât deasupra teritoriului iranian.

Unul dintre membrii echipajului avionului de luptă american doborât în Iran a fost recuperat de forțele SUA, iar operațiunile de căutare salvare continuă și pentru cel de-al doilea pilot.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: iran conflict Orientul Mijlociu avion american
