Iranul a anunțat deschiderea Strâmtorii Ormuz pentru navele comerciale. Donald Trump: Blocada americană va rămâne în vigoare

Update Donald Trump scrie din nou pe Truth Social: Blocada americană va rămâne în vigoare

Donald Trump a scris un nou mesaj cu majuscule pe Truth Social, la puțin timp după anunțul redeschiderii Strâmtorii Ormuz. Președintele SUA spune că va mențina blocada împotriva Iranului până ce se va ajunge la un acord agreat cu regimul de la Teheran.

„STRÂMTOAREA ORMUZ ESTE COMPLET DESCHISĂ ȘI PREGĂTITĂ PENTRU ACTIVITATE ȘI LIBERĂ CIRCULAȚIE, ÎNSĂ BLOCADA NAVALĂ VA RĂMÂNE PE DEPLIN ÎN VIGOARE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE NUMAI IRANUL, PÂNĂ ÎN MOMENTUL ÎN CARE TRANZACȚIA NOASTRĂ CU IRANUL VA FI FINALIZATĂ ÎN PROPORȚIE DE 100%. ACEST PROCES AR TREBUI SĂ MEARGĂ FOARTE RAPID, AVÂND ÎN VEDERE CĂ MAJORITATEA PUNCTELOR AU FOST DEJA NEGOCIATE”

Știre intială „În conformitate cu armistițiul din Liban, trecerea tuturor navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz este declarată complet deschisă pentru perioada rămasă de armistițiu”, a declarat ministrul de externe Seyed Abbas Araghchi, într-o postare pe rețelele de socializare.

Cu toate acestea, navele trebuie să tranziteze printr-o „rută coordonată” anunțată de autoritățile maritime iraniene, a spus Araghchi.

In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026

Navele militare ale oricărei țări au în continuare interdicție de a traversa Strâmtoarea Hormuz, potrivit postului de radio de stat iranian.

Donald Trump mulțumește Iranului

Președintele Donald Trump a mulțumit Iranului pentru deschiderea strâmtorii, într-o postare pe rețelele de socializare. Președintele american Donald Trump a mulțumit Iranului pentru anunțul privind deschiderea completă a Strâmtorii Hormuz pentru transportul maritim, numind-o „strâmtoarea iraniană”.

„Iranul tocmai a anunțat că Strâmtoarea Iraniană este complet deschisă și gata pentru trecere neîntreruptă. Mulțumesc!”, a scris liderul american pe Truth Social.

Prețurile petrolului au scăzut cu peste 11% după anunț.

Armistițiu Israel - Liban

Israelul și Libanul au convenit joi asupra unui armistițiu de 10 zile, începând cu ora 17:00 ET în aceeași seară. Campania militară a Israelului în Liban împotriva grupării militante Hezbollah, care sunt aliați apropiați ai Iranului, a fost un punct de blocaj în negocierile dintre Washington și Teheran.

Trump a fost de acord asupra unui armistițiu de două săptămâni pe 7 aprilie, în schimbul deschiderii complete a strâmtorii de către Iran. Însă președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a acuzat SUA că a încălcat acordul permițând Israelului să-și continue campania în Liban, potrivit cnbc.com.

Strâmtoarea a rămas aproape complet închisă în timpul armistițiului dintre SUA și Iran, deoarece cele două țări au contestat termenii acordului. Doar câteva nave comerciale tranzitează zilnic calea navigabilă.

