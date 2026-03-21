Iranul a atacat baza americană „Victory” de lângă Bagdad. NATO se retrage din Irak

Se pare că o dronă a lovit în interiorul bazei, iar o alta a lansat o grenadă propulsată de rachetă, ceea ce pare a fi o escaladare semnificativă a conflictului.

Nu sunt deocamdată informații despre victime.

Conform Aljazeera, aceste drone au fost lansate din zone precum Abu Ghraib și Dora, ceea ce ridică din nou îngrijorări legate de securitate cu privire la modul în care aceste drone sunt lansate în vecinătatea Bagdadului.

Nu este vorba doar de capitală. Au avut loc, de asemenea, atacuri împotriva forțelor americane staționate în nordul Irakului și la Erbil.

În același timp, au avut loc lovituri americane împotriva Forțelor de Mobilizare Populară irakiene, consolidând ideea că acesta este un câmp de luptă bidirecțional, cu grupuri armate irakiene care vizează SUA, iar apoi acele grupuri fiind ele însele atacate.

NATO se retrage din Irak

În acest context, forțele NATO s-au retras deoarece există sentimentul că acest război face parte dintr-un conflict regional mult mai amplu, un conflict pe care aceste alte țări NATO nu l-au început, nu l-au dorit și nu doresc ca forțele lor să fie expuse pericolului într-un conflict extrem de nepopular.