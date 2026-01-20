Israelul a transformat închisorile în "lagăre de tortură" pentru palestinieni, denunţă ONG-ul israelian B'Tselem

"Regimul israelian şi-a transformat închisorile într-o reţea de lagăre de tortură pentru palestinieni ca parte a unei ofensive coordonate împotriva societăţii palestiniene cu scopul de a-i distruge existenţa", a declarat, într-un comunicat, directoarea B'Tselem, Yuli Novak.



Din 7 octombrie 2023, când Israelul a înăsprit şi mai mult condiţiile pentru deţinuţi ca represalii pentru atacul mortal al miliţiilor din Fâşia Gaza asupra teritoriului său, şi până în ianuarie anul acesta, au murit cel puţin 84 de palestinieni.



B'Tselem subliniază că cifra reală ar putea fi 94, luând în considerare persoanele decedate neidentificate.



Între 1967 şi 7 octombrie 2023, numărul palestinienilor care au murit în timp ce se aflau în custodie israeliană se ridică la 237, conform registrului Comisiei pentru afaceri ale deţinuţilor şi foştilor deţinuţi din cadrul guvernului palestinian. În aceşti doi ani, însă, şi-au pierdut viaţa aproape o treime din totalul celor care au decedat în ultimii 60 de ani.



Dintre cei 84 de palestinieni care au murit, 50 proveneau din Fâşia Gaza, 31 din Cisiordania ocupată, în timp ce trei erau palestinieni rezidenţi în Israel.



Autorităţile israeliene încă reţin 80 de cadavre, afirmă B'Tselem în raportul său.



Una dintre victime este Abdel Rahman Marii, originar din satul Qawarat Bani Hassan, în Cisiordania. Avea 34 de ani când a murit după ce a fost bătut în închisoarea Megiddo (în nordul Israelului) pe 13 noiembrie 2023, povesteşte pentru presă mama sa, Aziza, în vârstă de 64 de ani.



"La începutul războiului (7 octombrie) m-a sunat şi mi-a spus: 'Ce faci, mamă? Dă-mi binecuvântarea ta, mamă; nu te voi mai putea vedea nici auzi, asta ni s-a spus'. Şi de atunci nu am mai ştiut nimic de el", afirmă aceasta în locuinţa familiei, înconjurată de trei dintre copiii lui Abdel Rahman, în vârstă de şase, nouă şi 11 ani.



Autorităţile israeliene l-au arestat pe 23 februarie 2023, într-un control militar în apropiere de Ramallah, în centrul Cisiordaniei, ele susţinând că arestarea sa s-a datorat faptului că a deschis focul împotriva israelienilor într-o ocazie, familia sa afirmând însă că el a tras atunci pentru că ieşise la vânătoare.



Marii şi-a petrecut ultimele zile într-o celulă de izolare, aşa cum mărturiseşte deţinutul din celula alăturată în raport. "Cei care au fost acolo şi au fost martori ne-au spus că, înainte să moară a strigat: "Frate, frate, vino la mine. Frate, vino, mor, frate," continuă mama lui.



Cadavrul său prezenta urme că fusese încătuşat zile întregi înainte de a muri, precum şi vânătăi pe partea stângă a pieptului, spate, fese, braţul drept, coapsă, cap şi gât. În plus, avea coaste rupte şi sternul fracturat, conform unui document de examinare criminalistică împărtăşit de familie.



Cauza exactă a morţii nu a fost încă stabilită.



Conform datelor Serviciului Penitenciar din Israel, până în septembrie 2025, în închisori erau cel puţin 10.863 de deţinuţi palestinieni. Dintre aceştia, 3.521 erau fără proces prevăzut sau acuzaţii.



Există, de asemenea, în închisorile israeliene 350 de minori şi 48 de femei palestiniene.



Alţi 1.492 de palestinieni sunt "condamnaţi de securitate" judecaţi de un tribunal, 2.623 sunt consideraţi "luptători ilegali" (palestinieni din Gaza reţinuţi fără proces), iar 3.227 sunt "deţinuţi de securitate" al căror proces juridic este în curs, fără sentinţă.



Un procent de "74% dintre minorii încarceraţi au suferit violenţe", notează B'Tselem.



"Timp de şase zile mi-au dat doar o sticlă de apă de la robinet pe zi şi, drept mâncare, doar un castravete şi o bucată de pâine stricată pe care soldatul o călca în picioare înainte să mi-o dea", spune S.S., eliberat pe 13 octombrie 2025 în cadrul ultimului armistiţiu din Fâşia Gaza şi a schimbului cu ostatici israelieni.



B'Tselem a reuşit să adune mărturii de la unii dintre prizonierii şi deţinuţii palestinieni eliberaţi cu ocazia ultimei încetări a focului, în pofida solicitării de a nu vorbi despre experienţa lor din închisoare impusă sub ameninţarea cu represalii de către autorităţile israeliene.



În timpul discuţiei care a avut loc la locuinţa familiei Marii, unul dintre membrii ONG-ului B'Tselem îşi aminteşte avertizarea pe care serviciile de informaţii israeliene au transmis-o unuia dintre cei eliberaţi: "Distanţa pe care o vei păstra faţă de presă va fi distanţa pe care o vom păstra noi faţă de tine".

AGERPRES