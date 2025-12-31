Italia: Anchetă demarată de procurori după accidentul grav de la telecabina din Macugnaga

Evenimentul s-a produs în jurul orei 11:30, pe al doilea tronson al instalației ce leagă Alpe Bill de vârful Monte Moro, la o altitudine de 2.850 de metri. Cabina aflată în urcare nu s-a oprit la timp în stația de sosire, din cauza unei probleme mecanice, și a intrat în coliziune cu parapeții de protecție.

Primele verificări indică faptul că frâna automată nu a funcționat corect. Tehnicianul prezent în cabină a acționat frâna manuală, reușind să reducă viteza, însă impactul nu a mai putut fi evitat, mai precizează cotidianul La Stampa.

În momentul accidentului, în cabină se aflau 15 persoane. Șase dintre acestea au suferit leziuni ușoare, lovituri și zgârieturi, iar printre victime se numără și o fetiță cu zgârieturi la nivelul feței. Un bărbat a fost rănit mai serios, având o tăietură la braț.

Toți răniții au fost transportați la Spitalul San Biagio din Domodossola, unde au primit îngrijiri și evaluări medicale suplimentare.

În cabina geamănă, care cobora goală spre Alpe Bill, se afla un alt angajat al instalației. Aceasta a lovit stația de sosire, provocându-i bărbatului o contuzie la spate și o puternică sperietură. În total, 94 de turiști și cinci membri ai personalului au rămas blocați pe Monte Moro. Aceștia au fost adăpostiți temporar la refugiul Oberto-Maroli, unde au primit sprijin până la sosirea elicopterelor de salvare.

Operațiunea, desfășurată cu aeronave ale pompierilor și Gărzii Financiare, s-a încheiat în jurul orei 14:00, când toate persoanele au fost coborâte în siguranță.

În prezent, telecabina Monte Moro este indisponibilă, iar autoritățile nu pot estima data reluării funcționării. Din motive de siguranță, toate pârtiile din zonă au fost închise.

La locul incidentului acționează echipe de salvamont, pompieri, carabinieri și reprezentanți ai Gărzii Financiare, care investighează cauzele producerii accidentului.

Parchetul din Verbania a inițiat o anchetă „in rem” pentru vătămare corporală și punerea în pericol a siguranței transportului public. Cabina implicată a fost pusă sub sechestru, iar specialiștii analizează datele înregistrate de sistemele de monitorizare ale instalației.

Au fost preluate documente și audiate mai multe persoane, însă până la această oră niciun pasager nu a depus plângeri formale. In telecabina implicată în accident se aflau și trei cetățeni români aceștia aflandu-se în acest moment in afara oricărui pericol.

(sursa: Mediafax)